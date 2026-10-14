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Falta de descanso em casa e rotina de Vini Jr. preocupam Real Madrid, diz jornal

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O início da temporada tem sido complicado para Vinícius Júnior no Real Madrid. Sem conseguir apresentar seu melhor futebol, o brasileiro vem sendo alvo de críticas pelo desempenho em campo. Até o momento, o atacante soma apenas um gol e três assistências em nove partidas pelo clube espanhol.

Para piorar a situação, diante do Villarreal, no último final de semana, Vini foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba durante a partida. A má fase do camisa 7 levanta preocupações no time merengue, que vem buscando estratégias para recuperar o jogador.

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Segundo o jornal espanhol El Mundo, a forma física é um dos pontos aos quais o Real Madrid pede mais atenção por parte do atleta, pois sabe que o jogador é importante para a equipe, ainda mais por ser uma das lideranças do elenco.

Além disso, ainda de acordo com a publicação, José Mourinho vem dando atenção especial a Vini Jr., e o fato de os dois falarem a mesma língua tem ajudado. Entre os assuntos, o treinador pediu mudanças na rotina do brasileiro, que se comprometeu a realizá-las.

"No entanto, o Vinicius que vimos nas primeiras partidas é certamente a pior versão dele em muitos anos. Lento e sem energia, ele perdeu o brilho que o tornou um dos melhores do mundo. Por isso, em uma conversa recente, Mourinho pediu que ele fizesse algumas mudanças em sua rotina, principalmente as relacionadas à recuperação e ao descanso em casa", publicou o El Mundo.

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"O treinador sentiu que o brasileiro, que em alguns dias desta temporada chegou a ficar até tarde trabalhando em Valdebebas, em vez de em casa, poderia melhorar sua rotina pessoal. Com a ajuda de vários auxiliares e em coordenação com seus preparadores físicos, algumas diretrizes foram modificadas, e o jogador se comprometeu a fazer uma mudança em seu dia a dia. O objetivo, a missão e a obsessão: recuperar sua melhor forma", completou o jornal.

Entre as agitações fora de campo, estava o namoro de Vini Jr. com Virginia Fonseca, que vinha ganhando repercussão por conta da convivência da influenciadora na casa do jogador, em Madri. Um dos pontos era o número de amigos que Virginia levava até a residência do atleta.

Além disso, no final de agosto, a influenciadora foi criticada por conta da agitação na casa do atacante na noite anterior ao jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad. Porém, nesta semana, o relacionamento chegou ao fim, e o casal anunciou o término.

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