Falhas em câmeras abreviam 1º treino do GP do Canadá de F-1; 2ª sessão será ampliada

Os pilotos da Fórmula 1 viveram situação incomum nesta sexta-feira. Eles ficaram apenas cinco minutos na pista do Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, por conta de falhas técnicas na estrutura do GP do Canadá. Um problema nas câmeras do autódromo praticamente inviabilizaram a realização do treino.

Na prática, os pilotos ficaram pouco mais de três minutos no asfalto. O problema aconteceu pouco depois que o francês Pierre Gasly enfrentou uma falha técnica em sua Alpine e a direção de prova decidiu acionar a bandeira vermelha, interrompendo o treino. Os minutos foram se passando em seguida, sem que pilotos e equipes soubessem o que estava acontecendo.

A retomada foi sendo adiada a cada dez minutos até que a organização do GP informou que uma falha nas câmeras de acesso dos comissários estava impedindo o retorno da sessão. Na prática, o problema acabou inviabilizando a volta do primeiro treino livre, que teve o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo), como o mais rápido, com 1min18s728.

Ele chegou a completar três voltas no traçado, assim como outros 11 pilotos, incluindo Red Bull e Ferrari. As Mercedes não chegaram a ir para a pista. Depois de Bottas veio a dupla da Aston Martin. O local Stroll anotou o segundo melhor tempo, seguido pelo espanhol Fernando Alonso.

Em razão do problema técnico, a direção do GP decidiu ampliar o tempo de duração do segundo treino livre em 30 minutos. Assim, a sessão terá 1h30min. E vai começar um pouco mais cedo: às 17h30, pelo horário de Brasília. Inicialmente, seria apenas às 18 horas.

Confira os resultados do primeiro treino livre do GP do Canadá:

1º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min18s728

2º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s175

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s807

4º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min20s154

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s231

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s496

7º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min24s045

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min24s336

9º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min24s961

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min25s991

11º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s809

12º - Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min32s274

13º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

14º - Lando Norris (ING/McLaren)

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine)

16º - Alexander Albon (TAI/Williams)

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams)