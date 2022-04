Fagner não treina e deve desfalcar Corinthians na estreia da Libertadores

Da Redação

Ainda se recuperando de uma lesão no músculo reto da coxa esquerda, o lateral-direito Fagner não participou dos treinamentos comandados pelo treinador Vítor Pereira neste domingo, no CT Joaquim Grava. Com isso, o jogador de 32 anos, ausente também nas outras atividades realizadas ao longo da semana, não deve jogar a estreia do Corinthians na Libertadores, marcada para terça-feira, em La Paz, diante do Always Ready, a partir das 21h30.

Fagner se lesionou nos minutos iniciais da eliminação para o São Paulo nas semifinais do Paulistão, no domingo passado. Desde então, Vítor Pereira já vem trabalhando com a possibilidade de não contar com o experiente atleta no início do torneio continental. De qualquer forma, o substituo ainda não foi definido.

Contra os são-paulinos, o treinador português optou por deslocar o zagueiro João Victor para a lateral direita. Na ocasião, contudo, explicou que o improviso foi feito apenas em razão das circunstâncias, e deixou em aberto a possibilidade de utilizar João Pedro, lateral-direito de origem pouco utilizado desde que foi contratado, em agosto do ano passado.

Além de Fagner, o meio-campista Luan também não treinou com os companheiros, pois continua com um desconforto no quadril. Sem eles, Pereira dividiu o elenco em três grupos: um participou de um treinamento de posicionamento e finalizações, enquanto os outros dois fizeram atividades de enfrentamento em espaço reduzido.

O Corinthians fará um último treino na segunda-feira, antes de viajar para a Bolívia. Muitos testes foram feitos durante a semana, e existe até a possibilidade de que o volante Maycon, anunciado na quinta-feira, comece jogando. Diante de muitas incertezas, uma das prováveis escalações tem Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Xavier), Cantillo (Maycon) e Renato Augusto; Adson, Willian e Róger Guedes (Jô).