Faes faz dois gols contra, Liverpool vence Leicester e segue crescendo no Inglês

Em noite desastrosa do belga Wout Faes, autor de dois gols contra, o Liverpool venceu o Leicester de virada por 2 a 1, no Anfield, pela 18ª rodada, na retomada do Campeonato Inglês. Com isso, a equipe de Jürgen Klopp segue reagindo na competição. A partida contou também com homenagem a Pelé.

Antes de a bola rolar, o goleiro Alisson entrou com um buquê de flores e a deixou no meio de campo em homenagem ao Rei. Henderson fez o mesmo a David Johnson. Todos os jogadores atuaram ainda com um adereço de cor preta no braço como forma de luto.

Após a bola rolar, Dewsbury-Hall aproveitou falha grave na defesa do Liverpool, arrancou em velocidade no meio de três jogadores e mandou para o fundo das redes, logo aos três minutos. O jogador do Leicester deu um soco no ar, comemoração que marcou a história de Pelé no futebol.

Mas o Leicester não teve muito tempo para comemorar. Em uma questão de sete minutos, entre 38 e 45 do segundo tempo, o belga Faes marcou dois gols contra e permitiu a virada do Liverpool, impedindo qualquer tipo de reação do time visitante na etapa inicial.

No segundo tempo, o Liverpool sofreu do mesmo mal de antes da Copa do Mundo e sofreu para conseguir administrar o resultado. Henderson e Salah tiveram oportunidades de marcar, logo nos primeiros minutos, mas desperdiçaram.

Do outro lado, o Leicester teve a melhor chance aos 35 minutos. Barnes recebeu de Vardy e mandou caprichosamente no travessão. O Liverpool, no entanto, segurou o adversário e acabou confirmando os três pontos.

O resultado levou o Liverpool para a sexta posição, com 28 pontos, ainda atrás de Manchester United (29), Tottenham (30), Newcastle (33), Manchester City (35) e Arsenal (40). O Leicester acabou ficando em 13º lugar, com 17.

Mais cedo, Brentford derrotou o West Ham, fora de casa, por 2 a 0, e subiu para o nono lugar, com 23 pontos, contra 14 do seu rival, que ficou no 17º lugar.