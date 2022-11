Fábio renova com Fluminense e novo vínculo sai no BID da CBF

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fábio seguirá como dono da camisa 1 do Fluminense na temporada 2023. O novo vínculo do goleiro com o clube das Laranjeiras foi publicado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A renovação automática já estava prevista em contrato conforme as metas estipuladas por ambas as partes.

continua após publicidade .

Para ter o vínculo renovado, Fábio precisaria participar de 60% dos jogos do Fluminense na temporada. O goleiro bateu a meta com folga, já que esteve em campo em 61 dos 71 jogos do clube carioca no ano de 2022. No entanto, o novo registro no BID só foi divulgado no início desta semana.

Fábio chegou ao Fluminense após não chegar a um acordo com a nova gestão do Cruzeiro, encabeçada por Ronaldo Fenômeno. Havia uma dúvida sobre a situação física do goleiro, que foi bancado por Fernando Diniz. Algumas falhas fizeram com que fosse criticado, mas não demorou para dar a volta por cima e reconquistar a confiança dos torcedores.

continua após publicidade .

O goleiro chegou a ficar 25 jogos sem sofrer gols, superando o recorde de Diego Cavalieri em 2012, quando não foi vazado em 22 oportunidades. Fábio também passou a ser um dos líderes do clube, que chegou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

Além de Fluminense e Cruzeiro, Fábio também já defendeu: União Bandeirante, Athletico-PR e Vasco. No time celeste, foram mais de 950 jogos. Apesar da regularidade, ao longo dos seus 42 anos, nunca teve espaço na seleção brasileira.