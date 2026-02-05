Fábio falha e Fluminense fica no empate com o Bahia no Brasileirão

O Fluminense tinha tudo para manter os 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Após a boa estreia no Maracanã diante do Grêmio - vitória por 2 a 1 - visitou o Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e vencia o duelo por 1 a 0, até que Fábio acabou falhando e o time baiano arrancou o empate por 1 a 1 nesta quinta-feira.

O time de Zubeldía manteve a postura dos últimos jogos, com John Kennedy balançando as redes. E poderia até sair com um resultado diferente, se não fosse o gol inacreditável perdido por Serna, sem goleiro na pequena área. Além de suportar a pressão dos donos da casa, pecou na reta final, quando Fábio saiu mal e Kike Oliveira deixou tudo igual em Salvador. Com um ponto para cada, a dupla chegou a quatro, mantendo a invencibilidade e seguindo na parte alta da tabela de classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Buscando manter a invencibilidade, os dois times não se acuaram no começo da partida e fizeram uma trocação franca no ataque. Quem deu as caras primeiro foi o Bahia, em chute cruzado de Jean Lucas, defendido por Fábio. O Fluminense não se intimidou e na primeira oportunidade que teve, mostrou efetividade. Martinelli tabelou com Acosta e Nonato deu lindo passe para John Kennedy bater na saída de Ronaldo para abrir o placar, aos 19 minutos.

O time da casa não se abateu com o gol sofrido e seguiu com as linhas altas, pressionando a saída de bola adversária e criando chances de perigo. Mas deixava espaço para o contra-ataque. Serna, livre na pequena área, perdeu um gol inacreditável. Na reta final, o Bahia passou a explorar a velocidade de Ademir. O atacante saiu cara a cara com Fábio, porém chutou o chão e desperdiçou a chance do empate.

O Bahia voltou do intervalo aceso em busca do empate. Aumentando a pressão na saída de bola, costurava jogadas com velocidade e arriscava mais ao gol. Willian José recebeu na área, driblou Fábio e Freytes tirou em cima da linha. Depois, Acevedo pegou a sobra da entrada da área e carimbou o travessão carioca. O Fluminense respondeu à altura. Primeiro Canobbio parou em Ronaldo, no rebote, John Kennedy viu o goleiro se recuperar e salvar o time baiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De tanto insistir, o Bahia chegou ao gol de empate, com participação dos jogadores que saíram do banco de reservas. Sanabria fez bela jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Fábio saiu mal e Cristian Oliveira aproveitou para deixar tudo igual, aos 32. Quando o time da casa sonhava com uma virada, Dell deixou o braço em Freytes e foi expulso, freando a empolgação baiana e o empate permaneceu até o apito final.

Já classificado às quartas de finais da Taça Guanabara, o Fluminense agora encerra a primeira fase do estadual no domingo, às 20h30, diante do Maricá, no Maracanã. Líder do Campeonato Baiano, o Bahia atua também no domingo, mais cedo, às 16h, quando visita o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BAHIA 1 X 1 FLUMINENSE

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Erick Pulga (Cristian Oliveira), Ademir (Sanabria) e Willian José (Dell). Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê (Guilherme Arana); Martinelli (Lima), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, John Kennedy e Serna (Santi Moreno). Técnico: Luís Zubeldía.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - John Kennedy, aos 19 minutos do primeiro tempo; Cristian Oliveira, aos 32 do segundo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Nonato, Lima e Jemmes (Fluminense).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÃO VERMELHO - Dell (Bahia).

RENDA - R$1.288.775,50.

PÚBLICO - 40.424 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).