Fabio Di Giannantonio supera Bagnaia no fim e vence etapa do Catar de MotoGP

Em um cenário voltado para o desempenho de Francesco Bagnaia e Jorge Martín, candidatos ao título da temporada 2023 de MotoGP, Fabio Di Giannantonio, da Gresini, roubou a cena. Ele venceu a prova e conquistou a sua primeira vitória na classe rainha neste domingo, recebendo a bandeirada em primeiro lugar na etapa do Catar. No sábado, ele já tinha chamado a atenção por ter sido o segundo colocado na corrida sprint.

"Senti o bom desempenho da moto e, na metade da prova senti que daría para tentar buscar a liderança. A corrida foi muito disputada e consegui fazer a tentativa no momento certo para passar o Bagnaia e conquistar a vitória", disse Di Giannantonio.

Dos dois favoritos a levantar a taça, Francesco Bagnaia é o que tem motivos para comemorar. Com a segunda colocação, ele chegou aos 437 pontos, abrindo 21 de vantagem para Martin e, praticamente com a taça na mão. Na prova, Martín teve problemas e terminou apenas em décimo lugar. A última etapa do calendário acontece no próximo final de semana, em Valencia, na Espanha.

Na corrida Francesco Bagnaia cumpriu a expectativa, largou bem e logo assumiu a liderança. Já Jorge Martín teve um início oposto, perdeu várias posições e caiu para a oitava posição.

Além de Peco Bagnaia, que logo imprimiu um ritmo forte na disputa, Luca Marini veio em segundo acompanhado por Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez e ainda Brad Binder no quinto posto. Buscando a recuperação, Jorge Martin alcançou a sexta posição mas não passou disso.

Antes da metade da prova Di Giannantonio aumentou a pressão e conseguiu ultrapassar Luca Marini. Aleix Espargaró, pivô de um incidente onde agrediu Franco Morbidelli nos treinos livres, teve problemas físicos e abandonou a etapa faltando 16 voltas para o seu final.

Os dois candidatos ao título começaram a ser pressionados. Di Giannantonio tirou a diferença de dois segundos e partiu para tentar tomar a liderança. Já Jorge Martin praticamente deu adeus a qualquer chance de ser campeão. Ele não suportou o ritmo dos seus concorrentes e caiu para nono ao perder posições para Maverick Viñales, Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Na parte final, Luca Marini passou Alex Marquez, conseguiu o terceiro lugar e tentou encostar em Di Giannantonio. Martín foi ultrapassado mais uma vez, não conseguiu segurar Enea Bastianini, e caiu para décimo.

Com quatro voltas para o fim a aconteceu a ultrapassagem mais importante para a classificação do Mundial. Di Giannantonio mudou o traçado e alcançou o primeiro lugar deixando Bagnaia na segunda colocação para delírio da torcida presente no circuito.

Ele administrou a pequena vantagem com uma condução segura e após a bandeirada, encostou ao lado da pista visivelmente emocionado por conseguir a sua primeira vitória na carreira na MotoGP

Confira o resultado da etapa do Catar da MotoGP:

1º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati) em 41min43s654

2º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 2s734

3º. Luca Marini (ITA/Ducati), a 4s408 a 8s855

4º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 4s488 , a 12s643

5º. Brad Binder (RSA/KTM), a 7s246

6º. Álex Márquez (ESP/Ducati), a 7s629

7º. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 7s828

8º. Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 8s239 17s191

9º. Jack Miller (AUS/KTM), a 11s509

10º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac), a 14s819

11º. Marc Márquez (ESP/Honda), a 14s964

12º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati), a 17s431 Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF), a 29s088

13º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46), a 17min807

14º. Joan Mir (ESP/Honda), a 18s673

15º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM), a 21s455.

Stefan Bradl (ALE/Honda), 35s782

16º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 21s474

17º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF), a 22s142

18º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM), a 27s194

19º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda), a 27s740

Não completaram a prova

Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

Iker Lecuona (ESP/Honda)