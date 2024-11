Fábio Carille tem problemas para montar a defesa do Santos de olho no Ituano

O técnico Fábio Carille vai ter que quebrar a cabeça para escalar a defesa do Santos visando o duelo com o Ituano, na Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade deste sábado, Luan Peres voltou a sentir dores na região intercostal e ficou fora do treino. Com desconforto muscular, o defensor Jair foi outra ausência.

Diante deste cenário, o técnico santista já pensa em uma zaga alternativa para o compromisso marcado para segunda-feira. João Basso e Gil devem ser os titulares da equipe com JP Chermont e Escobar nas laterais.

Mas se o sistema defensivo causou preocupação ao treinador neste sábado, Carille também teve motivos para comemorar. Giuliano, que vinha tratando um edema na região inferior da perna direita, participou da atividade e não sentiu limitações de movimento.

Com o provável retorno, o Santos deve ter o seu meio-campo titular com João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano no setor de meio-campo. Assim, Serginho deve voltar a ser opção no banco de reservas.

Com 59 pontos, o Santos tem a mesma pontuação do Sport. No entanto, a equipe paulista lidera a classificação da Série B nos critérios de desempate. Neste domingo, a equipe do litoral faz uma última movimentação antes da partida com o Ituano.