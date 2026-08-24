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Fabinho reeditará parceria vencedora com Salah no Trabzonspor e frustra clubes brasileiros

Escrito por (via Agência Estado)
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O sonho de alguns clubes brasileiros em repatriar o lateral/volante Fabinho chegou ao fim nesta segunda-feira, com o Trabzonspor oficializando a contratação do experiente jogador da seleção brasileira, de 32 anos. Depois de fazer história no Liverpool ao lado do egípcio Mohamed Salah, ele reedita a parceria no clube turco.

O Trabzonspor iniciou o dia mostrando o embarque de Fabinho para a Turquia em um jatinho, já devidamente vestido com a camisa do clube. "Fabinho está chegando", oficializou. Ainda fez um pedido por grande recepção e a torcida não decepcionou, lotando o aeroporto para dar as boas-vindas ao reforço.

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No desembarque em Trabzon, o volante mostrou confiança em realizar um grande trabalho no clube, no qual terá o amigo Salah a seu lado. "Vou tentar ajudar a equipe para que ela fique no topo, com participação na construção do jogo, minha experiência e liderança. Farei o melhor possível com toda a força que tenho, com tudo o que estiver ao meu alcance", disse.

Ao lado de Salah, foram sete conquistas com a camisa do Liverpool, a mais importante delas a Champions League de 2018/19. Naquela temporada, ainda conquistaram o Mundial de Clubes. Destaque, ainda, para o título da Premier League no ano seguinte.

Assim que terminou a Copa do Mundo para o Brasil, Fabinho já sabia que não permaneceria no Al-Ittihad e viu seu nome ser cogitado para um possível retorno ao Fluminense, onde iniciou a carreira, ou mesmo ser uma opção para o Palmeiras após o desacordo com Danilo. Optou pela Europa, contudo, aceitando a grande proposta dos turcos.

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"Vamos sentar e conversar com nosso professor (Fatih Tekke). Onde houver necessidade, o que preciso fazer, que tipo de tarefa ele vai me dar, não importa onde seja, farei o meu melhor pela equipe", discursou o reforço, que vinha treinando por conta própria e não deve ter problemas para atuar o mais breve possível.

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Campeonato Turco Fabitro Futebol Trabzonspor
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