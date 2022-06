Fabián Bustos elogia atuação do Santos fora de casa: Foi uma dos melhores

(via Agência Estado)

O Santos saiu da Arena da Baixada sem conseguir a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, mas o técnico Fabián Bustos gostou bastante do que viu em campo. Além do destaque individual de Marcos Leonardo, autor dos dois gols no empate por 2 a 2, o treinador ficou contente com todo o time, a ponto de considerar a atuação uma das melhores de seus comandados na condição de visitantes.

"Acho que de todos os nossos jogos fora de casa foi um dos melhores, senão o melhor. Sinto que jogamos muito bem nos primeiros 30 minutos, no ataque, abrimos o placar e tivemos desatenções pequenas que baixaram nosso nível. Eles cresceram, pressionaram e empataram. No segundo tempo acho que começaram um pouco melhor, depois começamos a melhorar e fizemos um bom jogo", avaliou o argentino

"Se fosse para ter algum vencedor no jogo de jogo, esse vencedor deveria ser o Santos. Hoje, nós competimos com o Palmeiras e com os de cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Competimos com um grupo de times que está forte e sentimos que estamos no mesmo nível", completou.

A sensação de que o resultado mais justo para a partida disputada em Curitiba seria a vitória santista foi compartilhada pelo volante Sandry. "Sabíamos da dificuldade do jogo, que seria difícil, mas impusemos nosso ritmo de jogo, fizemos uma grande partida. Acho até que merecíamos a vitória mais do que o Athletico. Foi um grande jogo", reforçou o jovem santista em entrevista ao canal do Casimiro, na Twitch

Antes de ter uma nova tentativa de vencer fora de casa no Brasileirão, o Santos, atual oitavo colocado, com 12 pontos, volta à Vila Belmiro na próxima quarta-feira para enfrentar o Internacional, pela décima rodada. Depois, joga contra o Atlético-MG no Mineirão.