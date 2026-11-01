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Fã de Ayrton Senna e rival de Rafael Câmara na base: conheça Kimi Antonelli, novo campeão da F1

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Kimi Antonelli é o mais novo campeão da Fórmula 1 neste domingo, depois da vitória no GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez. O jovem piloto quebrou um jejum de 73 anos sem conquistas para a Itália na categoria e se tornou o mais novo a vencer a competição, aos 20 anos.

Natural de Bolonha, Kimi é filho de Marco Antonelli, ex-piloto que competiu no Campeonato Italiano de Superturismos por quatro temporadas na década de 1990. Ele iniciou sua carreira no kart aos cinco anos e, aos 13, entrou para o programa de desenvolvimento de pilotos da Mercedes.

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Em 2021, Antonelli conquistou o Campeonato Europeu de Kart da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no qual terminou à frente do brasileiro Rafael Câmara. No ano seguinte, eles foram companheiros de equipe na Prema Racing na F4 italiana.

O italiano venceu o torneio no seu país natal e se sagrou campeão da F4 da Alemanha, enquanto Câmara finalizou na terceira colocação em ambas as disputas.

Em 2023, Kimi Antonelli se sagrou campeão da Fórmula Regional Europeia e foi, mais uma vez, superior ao brasileiro, que acabou em quinto lugar. O novo campeão da F1 também conquistou a edição do Oriente Médio, competição em que Rafael ficou em terceiro.

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CAMINHO ATÉ A FÓRMULA 1 E TEMPORADA ESPETACULAR

Antonelli fez sua estreia na Fórmula 2 em 2024, aos 17 anos. Competindo pela Prema, ele venceu a corrida sprint do Circuito de Silverstone, na Inglaterra, e o evento principal na Hungria, resultados que levaram o piloto à sexta posição geral.

Depois, Kimi assumiu a titularidade da Mercedes na temporada seguinte, após a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari. Na primeira corrida na F1, o italiano foi quarto colocado no GP da Austrália, a menos de dois segundos do pódio.

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Kimi Antonelli finalizou a disputa de 2025 com duas terceira colocações, no Canadá e em Las Vegas, e um segundo lugar, no GP de São Paulo, realizado no Circuito de Interlagos. Já neste ano, ele abriu com um vice na Austrália e um título na China, o primeiro de sua carreira.

O jovem piloto emplacou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, com conquistas nos GPs do Japão, Miami, Canadá e Mônaco. Mais tarde, ele voltou a vencer na Bélgica e terminou na liderança nas corridas em Monza, na Itália, e em Madri, na Espanha.

Antonelli já declarou em diversas oportunidades que tem Ayrton Senna como ídolo e inspiração no automobilismo. Ele, inclusive, utiliza o número 12 em seu carro em homenagem ao brasileiro.

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"Quando eu era pequeno, meu pai e eu víamos muitos DVDs de corridas antigas de F1, dos anos 1990 até os 2000, e Ayrton sempre se destacava entre todos. Não apenas pelo piloto que era, mas também pela personalidade, dentro e fora da pista", contou Kimi antes do GP de São Paulo de 2025.

"Ele virou minha inspiração. Claro que eu adoraria tê-lo visto correr ao vivo, mas mesmo assistindo só pelos vídeos e DVDs, acabei me tornando muito apaixonado por ele", completou.

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