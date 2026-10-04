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F1: Verstappen vence GP do Bahrein e conquista primeira vitória na temporada; Bortoleto é 18º

Escrito por Hyago Bandeira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 e conquistou sua primeira vitória na temporada de 2026. O holandês da Red Bull superou Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lewis Hamilton, da Ferrari, que completaram o pódio. Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 18ª colocação.

A corrida começou de forma atípica, com problemas técnicos afetando diversos carros ainda na volta de apresentação. O procedimento de largada chegou a ser interrompido por uma bandeira vermelha, enquanto pilotos relatavam perda de potência. A situação provocou um longo atraso no início da prova e obrigou a direção de prova a reorganizar o procedimento.

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Quando a prova começou, Verstappen largou mal e perdeu posições para os dois carros da Mercedes. O holandês, porém, reagiu rapidamente. Na sexta volta, ultrapassou George Russell pela segunda colocação e, pouco depois, passou Antonelli para assumir a liderança.

A corrida teve diferentes estratégias de pneus e várias intervenções do safety car. Na primeira delas, Bottas saiu da pista e abandonou. Verstappen aproveitou as paradas nos boxes para consolidar a liderança e chegou a abrir mais de dez segundos para Antonelli.

Bortoleto teve uma corrida complicada. Na 16ª volta, o brasileiro entrou nos boxes para trocar a asa dianteira danificada após um incidente com Carlos Sainz. O episódio rendeu a Bortoleto uma punição de dez segundos. O piloto da Audi chegou a recuperar posições durante as paradas dos adversários, mas voltou a perder terreno ao longo da prova.

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Na parte final, Alexander Albon abandonou por problemas na caixa de câmbio e provocou um safety car virtual. Pouco depois, George Russell também teve problemas e deixou a corrida. Lando Norris saiu da pista na primeira curva e caiu para a 11ª posição.

O safety car entrou na pista a nove voltas do fim e juntou novamente os pilotos. A relargada aconteceu na 51ª volta, com Verstappen na liderança. O holandês con,seguiu controlar Antonelli nas quatro voltas restantes.

Hamilton ainda travou uma disputa com Isack Hadjar pelo terceiro lugar. Depois de algumas tentativas, o piloto da Ferrari ultrapassou o francês na reta principal e garantiu uma vaga no pódio. Charles Leclerc também passou Hadjar e terminou em quarto.

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Verstappen recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Antonelli e Hamilton. Fernando Alonso terminou em oitavo, à frente de Lando Norris. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 18º.

VEJA COMO FICOU O GRID

1. Max Verstappen (Red Bull/NED) 1:38.220

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2. Kimi Antonelli (Mercedes/ITA) 1:38.930

3. Lewis Hamilton (Ferrari/GBR) 1:39.445

4. Charles Leclerc (Ferrari/MON) 1:39.808

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5. Isack Hadjar (Red Bull/FRA) 1:39.819

6. Oscar Piastri (McLaren/AUS) 1:39.956

7. Liam Lawson (RB/NZL) 1:40.969

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8. Fernando Alonso (Aston Martin/ESP) 1:40.559

9. Lando Norris (McLaren/GBR) 1:40.718

10. Arvid Lindblad (RB/GBR) 1:40.315

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11. Nico Hülkenberg (Audi/GER) 1:42.072

12. Lance Stroll (Aston Martin/CAN) 1:41.463

13. Franco Colapinto (Alpine/ARG) 1:41.544

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14. Oliver Bearman (Haas/GBR) 1:42.615

15. Esteban Ocon (Haas/FRA) 1:42.115

16. Pierre Gasly (Alpine/FRA) 1:42.370

17. Carlos Sainz (Williams/ESP) 1:43.112

18. Gabriel Bortoleto (Audi/BRA) 1:43.354

19. Sergio Pérez (Cadillac/MEX) 1:43.417

Não completaram: George Russell, Alexander Albon e Valtteri Bottas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
f1 FÓRMULA 1 gabriel bortoleto GP do Bahrein MALÁSIA Max Verstappen Red Bull
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