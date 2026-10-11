F1: Verstappen vence GP de Singapura e ultrapassa marca de Schumacher; Bortoleto abandona

Max Verstappen viveu um grande final de semana em Singapura e venceu o Grande Prêmio no Circuito Urbano de Marina Bay, realizado na manhã deste domingo (11). O piloto da Red Bull iniciou com a pole position e não deu chances aos adversários, liderando a prova de ponta a ponta.

O pódio foi formado por Charles Leclerc, da Ferrari, e Kimi Antonelli, da Mercedes, que também fizeram bom classificatório no sábado. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, fecharam o top 5 da prova. George Russell, que começou no final do grid, conseguiu boa recuperação e ficou com a 9ª colocação.

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Por outro lado, o brasileiro Gabriel Bortoleto abandonou a prova logo no início, na 8ª volta, após problemas com a caixa de câmbio. O jovem da Audi iniciou na 14ª colocação e novamente teve dificuldades na largada. Ele mantém a sequência negativa na competição e não consegue pontuar desde julho.

Max Verstappen ultrapassa o alemão Michael Schumacher em número de vitórias por uma única equipe na Fórmula 1. Na Red Bull, o holandês chegou à 73ª vitória, enquanto o heptacampeão tem 72 triunfos pela Ferrari.

A PROVA

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A largada da corrida foi limpa no Circuito Urbano de Marina Bay e o pole Max Verstappen conseguiu segurar as investidas de Charles Leclerc nas primeiras curvas e manteve a ponta. Destaque também para a Audi do alemão Nico Hülkenberg, que conseguiu três posições.

Por outro lado, o brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu mais uma vez e caiu três posições e ficou com a 17ª posição, recuperando um posto pouco tempo depois. Em um primeiro momento com mais emoção no GP, na segunda volta, Oliver Bearman, da Haas, conseguiu uma boa ultrapassagem sobre o parceiro Esteban Ocon.

Na parte de baixo após ser punido por troca de unidade de potência, George Russell conseguia subir aos poucos no grid. Lewis Hamilton guardava a 3ª colocação e acompanhava de perto as situações de Max Verstappen e Leclerc.

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Gabriel Bortoleto deixou a prova logo cedo, ainda na 8ª volta, após relatar um problema na caixa de câmbio. Ele encostou próximo à saída dos boxes e o safety car virtual foi acionado para remover o carro do brasileiro. O piloto da Audi mantém o mau momento e não consegue pontuar desde a etapa da Bélgica, realizada em julho.

Em um ritmo mais baixo do que os líderes, Lewis Hamilton optou por fazer a parada na 19ª volta, alterando os pneus médios para os macios. Após uma parada de 2s5, ele retornou na sétima colocação. Pouco depois, não teve dificuldades para ultrapassar Liam Lawson.

Outros pilotos fizeram suas paradas nas voltas seguintes, como Kimi Antonelli e Charles Leclerc. A vice-liderança da prova ficou com Lando Norris, da McLaren, e Oscar Piastri herdou a 4ª colocação.

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Na metade da prova, outro sul-americano deixou as pistas de Singapura. Desta vez o argentino Franco Colapinto, da Alpine. A bandeira amarela foi acionada para a remoção do veículo.

O holandês Max Verstappen fez sua primeira parada na 33ª volta e manteve a liderança da prova, com uma vantagem de 4s8 para o vice-líder Charles Leclerc. Norris e Piastri também foram aos boxes e retornaram mais abaixo no grid, perdendo posições para os dois carros da Ferrari.

Com um problema de embreagem, o canadense Lance Stroll abandonou a corrida na 39ª volta. O piloto da Aston Martin completou poucos GPs na temporada e segue sem pontuar na competição, ao lado de Valtteri Bottas e Sergio Pérez, ambos da Cadillac.

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Com mais uma baixa na prova, o safety car foi acionado e os pilotos aproveitaram a janela para fazerem mais paradas. Leclerc e Antonelli colocaram pneus macios e ainda estavam na parte de cima do grid. Um pouco mais abaixo, George Russel entrou nos boxes pela primeira vez e colocou pneus macios.

Em um dos momentos mais empolgantes da prova, Leclerc teve uma disputa acirrada com o parceiro de equipe e conseguiu roubar a segunda colocação sem muita dificuldade. Apesar do ritmo forte, o monegasco ainda tinha grande distância para o líder Max Verstappen.

Uma disputa intensa entre três pilotos marcou a volta 54 do Grande Prêmio. Hamilton, Norris e Antonelli brigavam palmo a palmo pela terceira colocação. O piloto da Ferrari chegou a deixar a pista e ganhou vantagem sobre os adversários. Já o italiano da Mercedes veio em ótimo ritmo e ganhou a posição do atual campeão.

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Kimi Antonelli não teve dificuldades para ultrapassar Lewis Hamilton logo na sequência. Lando Norris, que acabou ficando um pouco para trás, se recuperou e conseguiu a ultrapassagem diante do britânico na volta 55, ficando com a 4ª colocação. Oscar Piastri também ultrapassou o heptacampeão na reta final e fechou o top 5.

CONFIRA O RESULTADO DO GP DE SINGAPURA

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 62 voltas

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2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +7s335

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +24s573

4. Lando Norris (ING/McLaren), +40s110

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5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +50s332

6. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +53s020

7. Liam Lawson (NZL/Red Bull), +81s967

8. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), +83s778

9. George Russell (ING/Mercedes), +84s849

10. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +89s387

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta

12. Oliver Bearman (ING/Haas), a uma volta

13. Esteban Ocon (FRA/Haas), a uma volta

14. Carlos Sainz (ESP/Williams), a uma volta

15. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

17. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a duas volta

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a três volta

Não completaram: Alexander Albon (TAI/Williams), Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Franco Colapinto (ARG/Alpine) e Gabriel Bortoleto (BRA/Audi).