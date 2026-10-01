F1: Verstappen mira vitória nas últimas provas para evitar 1ª temporada sem triunfos desde 2015

Max Verstappen estabeleceu o desafio pessoal de vencer pelo menos uma corrida no restante da temporada de 2026 da Fórmula 1, após deixar escapar a vitória por menos de dois décimos de segundo no Grande Prêmio do Azerbaijão.

O piloto holandês chega à primeira corrida da F1 na Malásia desde 2017 sob a ameaça de uma temporada sem vitórias (algo que não acontece desde seu ano de estreia, em 2015), enquanto a Red Bull luta para acompanhar a Mercedes na ponta, apesar de melhorias recentes.

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"Estamos conquistando vários pódios agora, mas quero vencer. É para isso que estou aqui e estou chegando perto, mas quero vencer pelo menos uma corrida este ano. Então, espero que consigamos fazer isso em algum momento", disse Verstappen na quinta-feira, antes da corrida deste final de semana (que, embora realizada na Malásia) é denominada Grande Prêmio do Bahrein.

"De qualquer forma, não estamos disputando o campeonato, então para nós é uma grande curva de aprendizado, mas os últimos fins de semana foram muito melhores do que o início da temporada" declarou o tetracampeão em conversa com os jornalistas.

A investida desesperada de Verstappen contra George Russell na reta final em Baku, no sábado, resultou em seu quarto segundo lugar nas últimas oito corridas. Ele ocupa a sexta posição na classificação, com pouco mais da metade da pontuação do líder, Kimi Antonelli.

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Não está claro exatamente quantas corridas restam em 2026 para Verstappen buscar essa vitória ainda não alcançada, dada a incerteza sobre as duas últimas etapas programadas no Catar e em Abu Dhabi. Restam oito corridas no calendário, incluindo essas duas, mas, caso não se concretizem, a F1 poderá optar por um evento substituto na Itália.

Questionado sobre quais pistas poderiam favorecer suas chances, Verstappen disse: "Não dá para saber ao certo, porque também depende das atualizações que as outras equipes trazem constantemente. Para ser sincero, não me importo muito. Desde que eu vença uma, já seria ótimo."