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F1: Verstappen, Hamilton e Leclerc levam punição e largarão atrás no grid do GP de SP 2026

Escrito por Gustavo Faldon e Marcos Antomil (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Grande Prêmio de São Paulo 2026 promete ser mais emocionante e cheio de ultrapassagens do que o habitual. Isso porque Max Verstappen, da Red Bull, e a dupla de pilotos da Ferrari - Lewis Hamilton e Charles Leclerc - receberão punições no grid de largada por troca de componentes do motor.

Verstappen trocou o motor de combustão interna, o carregador do turbo e o exaustor. Como as regras preveem dez posições de punição por cada peça excedida do limite que cada piloto tem para utilizar no ano, o holandês largará do fim do grid.

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Já Hamilton e Leclerc, que trocaram apenas o motor de combustão interna, perderão 10 posições no grid como punição.

Outro que também excedeu as peças e realizou três trocas foi Sergio Pérez, da Cadillac.

Como Verstappen e as Ferraris têm carros rápidos para brigar por vitórias, é de se esperar que os três façam muitas ultrapassagens na corrida largando de trás do grid, já que a pista de Interlagos possui longas retas e curvas de velocidade baixa que permitem a briga por posições dos carros.

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O treino classificatório para o GP de SP acontece neste sábado, às 15h (Brasília). A corrida será no domingo, às 14h.

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Charles Leclerc FÓRMULA 1 GP de SP GRID Lewis Hamilton Max Verstappen punição
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