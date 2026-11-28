F1: veja o grid do GP do Catar com Russell na pole, Bortoleto em 13º e Câmara em 15º
Depois de dominar os treinos livres no Catar, o campeão mundial, o italiano Kimi Antonelli, foi superado pelo companheiro de Mercedes, George Russell, que conquistou neste sábado a pole para a 22ª etapa da temporada da Fórmula 1. Antonelli sai na segunda posição, com Lando Norris, da McLaren, no terceiro posto. Gabriel Bortoleto, da Audi, larga neste domingo, às 13h, na 13ª posição e Rafael Câmara, da Haas, do 15º posto.
A Mercedes dominou o início do treino com George Russell na primeira posição, um décimo mais rápido do que Antonelli. Os dois brasileiros conseguiram avançar à segunda parte da classificação, diferentemente do que aconteceu em São Paulo e Las Vegas.
Em Interlagos, Bortoleto parou no Q1, e nos EUA Câmara ficou entre os mais lentos. Neste sábado, o piloto da Audi ficou em 13º lugar, e Câmara logo atrás.
Os eliminados no Q1 foram Carlos Sainz (Williams), Alex Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) e Sergio Perez (Cadillac).
Russell foi novamente o mais rápido no Q2, mas desta vez seguido por Hadjar, da Red Bull. O campeão mundial terminou na terceira posição, dois décimos atrás do companheiro de Mercedes e 29 milésimos mais lento do que Hadjar. Os brasileiros acabaram eliminados: Bortoleto foi o 13º, e Câmara, o 15º.
O primeiro a ir à pista no Q3 foi Max Verstappen, que marcou 1min22s399 e foi superado na sequência por Hadjar. Lando Norris, da McLaren, chegou a aparecer como o mais rápido antes de ser superado por Antonelli e Russell. Com 1min21s695, Russell foi novamente um décimo mais rápido do que Antonelli e quase seis décimos do que a McLaren de Norris.
Nas últimas tentativas de cada piloto, Antonelli não conseguiu superar o companheiro de Mercedes e teve que se conformar com a segunda posição. Norris diminuiu um pouco a vantagem da Mercedes, mas permaneceu no terceiro lugar.
VEJA O GRID DE LARGADA DO GP DO CATAR DE FÓRMULA 1
1. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s695
2. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min21s823
3. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s175
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min22s245
5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min22s291
6. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min22s910
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s95
8. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls),1min23s032
9. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min23s108
10. Liam Lawson (Racing Bulls), 1min23s134
11. Oliver Bearman (FRA/Haas), 1min23s367
12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min23s568
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min23s654
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min23s659
15. Rafael Câmara (BRA/Haas), 1min23s863
11. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min23s899
17. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min24s370
18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s552
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min24s710
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s250
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min25s363
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min25s055