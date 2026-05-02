ESPORTES

F1: veja o grid do GP de Miami com Antonelli na pole; Bortoleto tem carro em chamas e é 22º

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 18:42:00 Editado em 02.05.2026, 18:54:07
O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou neste sábado, 02, a pole position para o GP de Miami de Fórmula 1, quarta etapa da temporada de 2026, e desbancou a hegemonia de Lando Norris no final de semana. O piloto da Mercedes fez a melhor marca da tomada de tempos (1min27s798) e assegurou o lugar no posto nobre do grid. Ele foi por Max Verstappen e Charles Leclerc. Já Gabriel Bortoleto não teve o que comemorar. Além de fazer o 22º e último tempo, seu carro teve um princípio de incêndio ao se dirigir para os boxes.

Antonelli, que já venceu duas corridas nesta temporada, e lidera o Mundial de Pilotos, chegou a sua terceira pole na carreira. De quebra, a Mercedes ainda desbancou a McLaren, já que Lando Norris fez a pole e conquistou a corrida sprint mais cedo, no Circuito Internacional de Miami

O início da sessão foi bastante complicado para o brasileiro, que ficou nos boxes para arrumar um problema no câmbio da Audi e entrou na pista para uma única tentativa. Com problemas de potência, ele fez o último tempo (22º) ficou fora do Q2.

Mas as notícias ruins não ficaram só nisso. Seu carro começou a pegar fogo e o piloto parou na beira da pista. Imediatamente os fiscais de pista entraram em ação com um extinto de incêndio e controlaram a situação apagando o princípio de incêndio à beira da pista.

Mas as surpresas no Q1 não ficaram por aí. O australiano Oscar Piastri fez o 16º tempo com a sua McLaren e ficou na colocação limite para não ser eliminado já na fase inicial do treino classificatório deste sábado no Circuito Internacional de Miami.

O brasileiro entrou para o treino classificatório pressionado pela eliminação na sprint. Ele acabou no excluído por causa de uma irregularidade na pressão do ar do motor do carro. Apesar de a punição não ter um efeito prático, já que ele não pontuou na prova rápida, ele demonstrou preocupação com a evolução do seu protótipo para a sequência do campeonato.

No domingo, a prova principal do GP de Miami começa a partir das 17h. Esta é a primeira das três provas que vão ser realizadas nos Estados Unidos nesta temporada e marca o retorno da categoria após uma interrupção de um mês, provocada pelo cancelamento de duas corridas em função da guerra no Oriente Médio.

O retorno das atividades do calendário da F-1 com a realização da quarta etapa tem o italiano Kimi Antonelli na liderança do Mundial de Pilotos (75) com seu companheiro de equipe da Mercedes, George Russell (68), na segunda colocação. Charles Leclerc (55), da Ferrari, fecha o Top-3.

COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DE MIAMI DE FÓRMULA 1: 1º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min27s798 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s894 3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min28s143 4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s183 5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min28s197 6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s319 7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min28s500 8º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min28s762 9º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min28s789 10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min28s810 11 º- Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min29s439 12 º- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min29s499 13º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s567 14º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min29s568 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min29s772 16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s946 17º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min30s133 18º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s098 19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s164 20º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min31s629 21º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s967 22º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min33s737

FÓRMULA 1 GP de Miami GRID
