Max Verstappen conquistou, na madrugada deste sábado, 21, a pole position para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. O italiano Kimi Antonelli marcou o melhor tempo, mas já havia recebido no dia anterior uma punição de perda de cinco posições no grid de largada por ter trocado, pela segunda vez acima do limite permitido, o motor de combustão interna do monoposto.

O holandês é acompanhado na primeira fila por George Russell. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara terminaram o treino classificatório conquistando a 15ª e 17ª posições, respectivamente, mas largam das 13ª e 15ª posições.

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A classificação começou com drama para os brasileiros. No Q1, Bortoleto teve problema no carro de última hora, mas a Audi conseguiu mandá-lo à pista. Nos momentos finais da parcial, ele marcou 1min37s366, saiu da zona de eliminação, empurrando de volta Câmara, que, com o vácuo de Oliver Bearman, havia deixado a zona de corte e acabou eliminado na 17º posição.

No Q2, Bortoleto marcou 1min35s993 e ficou em 15º, em volta prejudicada quando o companheiro Nico Hülkenberg travou os pneus à sua frente.

Sem tempo hábil para nova tentativa, ficou fora do Q3, assim como o companheiro de equipe, além de Carlos Sainz, Alexander Albon e as duas Ferraris, de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Foi a primeira vez na temporada que a equipe italiana ficou sem representante na fase final. Pelo rádio, Hamilton pediu desculpas e disse ter dado tudo de si.

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No Q3, Liam Lawson, da Racing Bulls, marcou o primeiro tempo de referência, em 1min35s274, mas logo superado pelo francês Pierre Gasly, da Alpine. George Russell, da Mercedes, assumiu a ponta, mas foi superado por Max Verstappen, da Red Bull, e por Lando Norris, da McLaren. Na volta final, o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, marcou o melhor tempo.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DO GP DE LAS VEGAS

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min34s151

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2. George Russell (ING/Mercedes), 1min34s224

3. Lando Norris (ING/McLaren), 1min34s244

4. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min34s592

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5. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min34s668

6. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min33s893

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min35s090

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8. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min35s105

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s314

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min35s197

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11. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min35s253

12. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min35s460

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min35s993

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14. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s125

15. Rafael Câmara (BRA/Haas), 1min36s220

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min37s383

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17. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s899

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min37s400

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min37s601

20. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min35s641

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min37s550

22. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min48s005