F1: veja o grid de largada para o GP do Bahrein com Verstappen na pole e Bortoleto em 10º

Max Verstappen conquistou sua primeira pole position da temporada 2026 da Fórmula 1 durante a classificação para o GP do Bahrein na madrugada deste sábado, 3. A última vez que o piloto marcou o melhor tempo do Q3 foi na última corrida do ano passado. Ele foi seguido por Lewis Hamilton e pelo companheiro de equipe, Isack Hadjar, que marcou o terceiro melhor tempo, mas sofreu punição e largará, neste domingo, 4, da 8ª posição.

Kimi Antonelli terminou em quarto. Já George Russell, companheiro de equipe do italiano e principal rival na disputa pelo título, ficou apenas em oitavo. O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 10º no grid.

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Franco Colapinto e Arvid Lindblad também tiveram a posição de largada alterada e formam a última fila, nesta ordem, após trocas de componentes do motor. O argentino da Alpine ainda carrega uma perda de cinco posições pelo incidente na corrida.

Foi um "resultado incrível para nós, olhando para a temporada", disse Verstappen. "Me senti bem, me senti confiante e espero que possamos mostrar isso de novo amanhã."

O segundo lugar de Hamilton foi um alívio para o heptacampeão, em meio a uma fase ruim de resultados na Ferrari, que negou especulações sobre o futuro do chefe de equipe Fred Vasseur. "Vamos lá, pessoal, vamos lá. Finalmente", disse Hamilton pelo rádio.

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Mais uma vez, o tempo na Malásia permaneceu seco nas sessões de sábado, apesar das previsões de chuva forte no início da semana.

Verstappen venceu a última vez que a F1 esteve no circuito de Sepang, em 2017, quando tinha 20 anos de idade. A pole do tetracampeão é também a primeira da temporada para um carro equipado com motor que não seja da Mercedes.

O GP do Bahrein de Fórmula 1, o 16º evento da temporada, acontece no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Prevista inicialmente para abril, a disputa foi adiada para o começo de outubro e teve o local alterado por conta do conflito entre Estados Unidos e Irã, que atinge o Oriente Médio.

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A corrida é neste domingo, 4, às 4h (em Brasília), e será transmitida no SporTV, no Globoplay e na F1TV Pro.

CONFIRA O GRID PARA O GP DE BAHREIN

1. Max Verstappen (Red Bull/NED) 1:35.130

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2. Lewis Hamilton (Ferrari/GBR) +0.298

3. Kimi Antonelli (Mercedes/ITA) +0.501

4. Charles Leclerc (Ferrari/MON) +0.536

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5. Lando Norris (McLaren/GBR) +0.627

6. Oscar Piastri (McLaren/AUS) +0.632

7. George Russell (Mercedes/GBR) +0.741

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8. Isack Hadjar (Red Bull/FRA) +0.428

9. Pierre Gasly (Alpine/FRA) +2.080

10. Gabriel Bortoleto (Audi/BRA) +2.543

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11. Liam Lawson (Racing Bulls/NZL) 1:37.023

12. Fernando Alonso (Aston Martin/ESP) 1:37.220

13. Carlos Sainz (Williams/ESP) 1:37.527

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14. Lance Stroll (Aston Martin/CAN) 1:37.566

15. Nico Hülkenberg (Audi/GER) 1:37.970

16. Oliver Bearman (Haas/GBR) 1:37.980

17. Esteban Ocon (Haas/FRA) 1:38.233

18. Alexander Albon (Williams/THA) 1:38.600

19. Valtteri Bottas (Cadillac/FIN) 1:38.611

20. Sergio Pérez (Cadillac/MEX) 1:38.933

21. Franco Colapinto (Alpine/ARG) - sem tempo

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls/GBR) - sem tempo