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ESPORTES

F1: veja o grid de largada do GP da Inglaterra com Antonelli na pole e Bortoleto em 11º

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 04.07.2026, 13:36:00 Editado em 04.07.2026, 13:48:36
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Depois de brilhar mais cedo com a vitória na corrida sprint, Kimi Antonelli voltou a ser protagonista no treino classificatório deste sábado para o GP da Inglaterra de Fórmula 1. Em uma disputa acirrada com a Ferrari, ele conseguiu ser o mais rápido, fez o tempo de 1min28s111 e vai largar no posto nobre do grid. O segundo lugar ficou Charles Leclerc. Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na escuderia italiana fecha o Top 3. Bortoleto finalizou em 11º.

Assim como na corrida sprint, o italiano jogou um balde de água fria nos torcedores que lotaram as arquibancadas do circuito de Silverstone e esperavam ver um piloto britânico conquistando a pole para o GP deste de domingo.

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Completando a ordem dos dez primeiros colocados no treino classificatório deste sábado, George Russell terminou em quarto seguido de Isack Hadjar, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Arvid Lindblad e Liam Dawson em décimo.

Com o grid definido, os pilotos retornam ao tradicional circuito de Silverstone neste domingo para a disputa da corrida principal, válida pela nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A prova vai acontecer às 11h (horário de Brasília).

Em uma estratégia pouco usual, a equipe Audi apostou inicialmente em pneus médios para os carros de Bortoleto e Hülkenberg, quando o procedimento mais comum é a utilização de compostos macios em um treino de classificação. Com problema na sexta marcha, o brasileiro teve de retornar aos boxes e foi à pista somente na parte final do Q1, restando pouco mais de três minutos. Sob pressão, ele conseguiu fazer o 12º tempo e se classificou para o Q2.

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A primeira bandeira amarela foi acionada um pouco antes da metade do Q1. A paralisação aconteceu porque o carro do britânico George Russell ficou parado próximo a uma área de escape da curva sete do circuito de Silverstone.

Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto (que perdeu o traçado na curva e foi parar na área de escape), Sérgio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso terminaram nas seis últimas colocações e não participaram da segunda etapa do classificatório, que contou com 16 pilotos.

Na retomada dos trabalhos, a liderança ficou nas mãos de Hamilton, passou para Leclerc, mas terminou com Antonelli sendo o mais rápido. No limite, Bortoleto acabou sendo eliminado ao terminar o Q2 com o 11º tempo. Além do brasileiro, ficaram de fora da última etapa Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alexander Albon.

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Na última parte do treino, onde só restaram dez pilotos, a briga ficou entre Mercedes e Ferrari, nos instantes finais, Antonelli melhorou ainda mais o seu tempo e confirmou o primeiro lugar. Leclerc fez uma volta muito boa e tirou o segundo lugar de Hamilton, que vai largar na segunda fila, ao lado de Russell.

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA INGLATERRA NA FÓRMULA 1:

1º. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min28s111

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2º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min28s286

3º. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s458

4º. George Russell (ING/Mercedes), 1min28s481

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5º. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min28s746

6º. Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s877

7º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s893

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8º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s032

9º. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min29s305

10º. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min29s716

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11º. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min29s461

12º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s063

13º. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s076

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14º. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min30s501

15º. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s623

16º. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s743

17º. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s680

18º. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min31s2270

19º. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s321

20º. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s451

21º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s863

22º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s888

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FÓRMULA 1/GP DA INGLATERRA/GRID
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