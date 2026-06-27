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F1: veja o grid de largada do GP da Áustria com Russell na pole e Bortoleto em 12º

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 12:43:00 Editado em 28.06.2026, 13:13:56
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O britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a quarta pole position da temporada no GP da Áustria, em treino classificatório realizado na manhã deste sábado (27). Em um Q3 muito polêmico, o piloto conseguiu a melhor posição e superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, nos últimos instantes .

A grande polêmica da classificação ocorreu nos últimos segundos do Q3, quando Charles Leclerc estava garantindo a pole position. No entanto, após um acidente de Max Verstappen, que rodou na pista, a bandeira amarela foi levantada e George Russell passou para ficar com a primeira colocação.

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Uma análise foi realizada pela organização e confirmou a pole para Russell, apesar do descontentamento da Ferrari. O britânico fechou com 1min06s113, seguido por Charles Leclerc (1min06s349), Lewis Hamilton (1min06s408) e Kimi Antonelli (1min06s414).

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3. O piloto da Audi repetiu a mesma posição de largada no GP de Barcelona.

KIMI ANTONELLI DOMINA Q1 NA ÁUSTRIA

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O Q1 não teve grandes surpresas na Áustria e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fechou com o melhor tempo, com 1min07s083. Ele foi seguido por Lando Norris (McLaren), com 1min07s259, e Lewis Hamilton (Ferrari), que conseguiu 1min07s290.

Vale destacar o bom desempenho do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que conquistou o quarto melhor tempo no Q1, com 1min07s285. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou com a 12ª posição, com 1min08s035.

Os eliminados foram: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

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BORTOLETO NOVAMENTE ELIMINADO NO Q2

A segunda parte do treino classificatório seguiu com Antonelli tomando a dianteira, com 1min06s083, seguido por Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris e George Russell (Mercedes), respectivamente. O britânico Lewis Hamilton foi um pouco mais abaixo, mas conseguiu o quinto melhor tempo, com 1min06s994.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi muito abaixo do esperado e flertou com a eliminação no Q2, terminando com apenas o 10º tempo. Já Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1. O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição.

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Os eliminados foram: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Hass), Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA ÁUSTRIA NA FÓRMULA 1:

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min06s113

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2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min06s349

3. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min06s408

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min06s414

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5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min06s475

6. Lando Norris (ING/McLaren), 1min06s502

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min06s511

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8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min06s632

9. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min06s955

10. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min07s007

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11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min07s223

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min07s293

13. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min05s523

14. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min07s611

15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min07s817

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min08s171

17. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min08s252

18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min08s509

19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min08s945

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min09s030

22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s942

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s363

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Áustria BORTOLETO Charles Leclerc FÓRMULA 1 George Russell
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