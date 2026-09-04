F1: 'Que idiota': entenda por que Antonelli xingou Bortoleto em treino para o GP da Itália

O segundo treino livre do GP da Itália, realizado nesta sexta-feira, 4, foi marcado por um momento de tensão entre Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto. Durante uma tentativa de volta rápida, o piloto italiano da Mercedes se incomodou ao encontrar o brasileiro à sua frente e reclamou da situação pelo rádio.

Antonelli buscava melhorar seu tempo quando se deparou com Bortoleto no traçado. O italiano precisou reduzir, assim , abortando a volta e não escondeu sua irritação com a situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o episódio, o atual líder do campeonato seguiu diretamente para os boxes. No resultado final da sessão, porém, o italiano conseguiu terminar entre os primeiros colocados e fechou o treino na terceira posição.

A liderança ficou com George Russell, também da Mercedes, que registrou o tempo de 1min22s559. Gabriel Bortoleto terminou a atividade na 15ª colocação.

O GP da Itália pode marcar um feito importante na carreira de Kimi Antonelli. Caso consiga vencer em Monza, ele quebrará um tabu, que desde 1966, com Ludovico Scarfiotti, nenhum piloto do país venceu a corrida italiana, uma espera que já dura 60 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, essa tarefa se tornou mais complicada para o jovem de 20 anos. Antonelli terá de largar no fundo do grid após exceder o limite permitido de unidades de potência do motor de seu veículo.

Do outro lado, Gabriel Bortoleto busca voltar a pontuar no campeonato. O brasileiro não ficou na zona de pontuação nas duas últimas etapas, disputadas na Hungria e na Holanda, e tenta voltar ao top 10 em Monza.

Até o momento, Bortoleto soma dez pontos na temporada e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Ele aparece à frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que está na 15ª posição, com seis pontos.