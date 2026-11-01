F1: Ocon nega agressão a chefe da Haas após ser afastado do GP do México

Esteban Ocon se pronunciou após ser afastado pela Haas do GP do México de Fórmula 1. Neste sábado (31), o piloto francês confirmou que houve uma discussão nos bastidores da equipe, mas negou os rumores de que o desentendimento teria terminado em agressão física contra Ayao Komatsu, chefe do time norte-americano.

A Haas, equipe que terá o brasileiro Rafael Câmara como piloto titular na Fórmula 1 a partir de 2027, anunciou a substituição de Ocon pelo japonês Ryo Hirakawa na manhã de sábado, antes do terceiro treino livre. A equipe não explicou o motivo da decisão e informou apenas que o reserva assumiria o carro pelo restante do fim de semana.

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Nas redes sociais, Ocon publicou um comunicado para esclarecer a situação. O francês reconheceu que houve uma divergência na noite de sexta-feira (30), mas contestou as informações que circulavam sobre uma possível briga física.

"Ontem à noite, uma divergência de pontos de vista levou a uma discussão entre as partes envolvidas. Embora reconheça que isso aconteceu, rejeito categoricamente quaisquer notícias ou alegações que sugiram que algum tipo de violência física tenha sido utilizado para resolver divergências de qualquer natureza", afirmou.

O piloto também condenou qualquer tipo de agressão e pediu que novas especulações fossem evitadas enquanto o caso é tratado. "Condeno veementemente a violência em todas as suas formas e acredito firmemente que desentendimentos devem sempre ser resolvidos com profissionalismo, respeito e compreensão mútua.

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"Peço gentilmente que sejam evitadas especulações enquanto a situação estiver sendo tratada. Novas atualizações serão comunicadas oportunamente", completou.

O QUE ACONTECEU ENTRE OCON E A HAAS?

Segundo o jornal francês LÉquipe, o desentendimento teria ocorrido após o segundo treino livre, na sexta-feira. Durante a atividade, Ocon demonstrou insatisfação pelo rádio com uma mudança na programação de pneus definida pela equipe.

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A situação teria se agravado posteriormente, com uma discussão envolvendo o francês e Komatsu. A imprensa francesa chegou a levantar a possibilidade de um confronto físico, versão negada pelo piloto. A Haas, por sua vez, não apresentou esclarecimentos sobre o episódio.

De acordo com o SporTV, Ocon deixou o México após o desentendimento. Ainda não há confirmação de que o francês voltará a pilotar no GP de São Paulo, próxima etapa do calendário, nem se disputará as corridas restantes da temporada pela Haas.

Enquanto isso, Hirakawa foi escolhido para assumir o carro no México. O japonês, de 32 anos, já havia participado do primeiro treino livre na sexta-feira e fará sua estreia em uma corrida de Fórmula 1 neste domingo (1º).