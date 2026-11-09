F1: Muralha Paulista apoia PM na prisão de 12 procurados durante GP de São Paulo

A Polícia Militar (PM) prendeu 12 homens procurados pela Justiça durante as ações de segurança do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, com apoio do programa Muralha Paulista. Entre os capturados estão um homem de 21 anos com mandado de prisão por estupro, outro de 23 anos condenado por tráfico de drogas e um terceiro, de 54 anos, procurado por receptação de produtos roubados e uso de documento falso.

Outros nove homens com mandados de prisão por não pagamento de pensão alimentícia também foram localizados nas dependências do Autódromo de Interlagos e encaminhados ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro. As abordagens foram acompanhadas de consultas aos sistemas para confirmação das identidades e das ordens judiciais.

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A operação mobiliza 3,5 mil policiais entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, no autódromo, nos acessos e no entorno. "As capturas de procurados começaram ainda na fase preparatória, com atuação integrada entre o policiamento ostensivo, as equipes de inteligência e os profissionais responsáveis pelo monitoramento", explica o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, tenente-coronel Denilson Alysson Correa.

Além de cumprir mandados de prisão, a Polícia Militar flagrou um homem suspeito de atuar como cambista, com dez ingressos para o GP, na manhã de sábado, 7, no entorno do autódromo. Ele também foi encaminhado ao 11º DP, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

CENTRAL E POLICIAIS CONECTADOS EM TEMPO REAL

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O GP de São Paulo marca a estreia de novas ferramentas do Muralha Paulista, com inteligência artificial para analisar imagens de câmeras convencionais e buscar pessoas e veículos por descrições digitadas em linguagem natural. A plataforma também permite cadastrar desaparecidos e reúne os sensores em um mapa integrado para monitorar o autódromo, seus acessos e o entorno.

Um novo aplicativo envia alertas em tempo real aos policiais em campo e oferece um assistente de inteligência artificial. "O sistema reúne câmeras, alertas e informações para apoiar decisões rápidas e direcionar as equipes à localização de procurados", explica o subsecretário de Políticas e Planejamento Estratégico da Secretaria da Segurança Pública, coronel Rodrigo Custódio Garcia.

Os alertas de reconhecimento facial são conferidos antes das abordagens, e o acesso à plataforma é restrito a profissionais capacitados e credenciados. "As equipes passaram por treinamento específico antes da estreia", acrescenta Garcia.

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O Muralha Paulista integra câmeras de órgãos públicos, municípios e parceiros privados para auxiliar na localização de procurados e desaparecidos e na recuperação de veículos roubados e furtados.

PÚBLICO FAZ RECLAMAÇÕES EM INTERLAGOS

O GP de São Paulo também foi marcado por uma série de reclamações do público no Autódromo de Interlagos. Fãs da categoria criticaram a obrigação de uso de assento demarcado em alguns setores além da falta de abastecimento de água.

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De acordo com torcedores ouvidos pela reportagem do Estadão, no momento da aquisição do ingresso, não havia disponibilidade para a escolha de um assento determinado, que vinha assinalado posteriormente na confirmação da compra. Assim, imaginava-se que seria seguido o mesmo padrão que vigorou até o ano passado, em que a escolha de lugar era aleatória, seguindo ordem de chegada.

Segundo a organização do evento, alguns setores do Autódromo de Interlagos passaram a contar com assentos numerados para a atual edição do GP. "No e-mail de confirmação da compra do ingressos constam as informações do bloco, fileira e o assento". A organização informa ainda que, a partir de 2027, "todas as arquibancadas também terão assentos marcados para cumprir uma exigência legal".

Quanto aos problemas de abastecimento de água em certos pontos do circuito, a organização esclarece que problemas técnicos na rede do GP levaram a "interrompimentos no fornecimento de água para o público".