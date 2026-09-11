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F1: Mercedes domina o dia e Antonelli lidera 2º treino para GP da Espanha; Bortoleto é 13º

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Mercedes dominou o primeiro dia de treinos para o GP da Espanha de Fórmula 1 nesta sexta-feira, que contou com uma disputa acirrada nesta segunda sessão e teve ainda bandeira vermelha provocada por forte batida de Arvid Lindblad. Se no primeiro treino livre, George Russell foi o mais rápido, nesta segunda atividade, Kimi Antonelli terminou com a melhor marca: 1min33s662. Bortoleto terminou em 13º.

O monegasco Charles Leclerc e o britânico Lewis e Hamilton, ambos da Ferrari, terminaram na segunda e terceira colocação enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a disputa na parte intermediária, em 13º lugar.

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O circuito de rua da capital espanhola, que recebe o evento pela primeira vez em 45 anos, se mostrou um desafio a mais para os pilotos. E o momento mais tenso aconteceu restando pouco mais de 20 minutos para o fim da movimentação. Arvid Lindblad, da Racing Bulls, perdeu a traseira e bateu forte na curva 13.

Apesar do susto, ele saiu do carro andando e, aparentemente não sofreu nenhum ferimento grave. Na sequência, um trator precisou ser acionado para tirar o carro do piloto de 19 anos da pista para que o treino tivesse continuidade.

Neste segundo treino livre, a Audi inverteu a sua estratégia em relação à utilização dos pneus. Gabriel Bortoleto desta vez usou os médios, enquanto Nico Hulkkenberg foi para a pista com os compostos duros no circuito de rua de Madri.

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O seu desempenho, no entanto, não foi suficiente para entrar na briga com o pelotão de frente. A exemplo da primeira sessão, quando terminou em 11º, ele mais uma vez se posicionou na parte intermediária nesta tomada de tempos e terminou em 13º.

A Ferrari forçou o ritmo no começo e Leclerc ficou com o melhor tempo seguido pelo heptacampeão Lewis Hamilton. A disputa porém, logo ficou acirrada. A Mercedes entrou na briga pelos melhores tempos com Antonelli e Russell. Max Verstappen, com a Red Bull, pisou no acelerador e também passou a disputar a liderança. No final, porém, o italiano fez prevalecer o seu melhor momento e terminou em primeiro.

Após a realização das duas movimentações de pista desta sexta-feira para o ajuste dos carros e reconhecimento do traçado do circuito da capital espanhola, os pilotos retomam os trabalhos neste sábado no circuito de rua de Madri.

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O terceiro e último treino está marcado para às 7h (horário de Brasília). Mais tarde, às 12h, vai acontecer o classificatório para o Grande Prêmio da Espanha. A corrida, válida pela 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 10h de domingo.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA ESPANHA:

1º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min33s662

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2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min33s775

3º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min33s811

4º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min33s890

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5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min33s999

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min34s063

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min34s200

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8º - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min34s758

9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min34s867

10º - Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min34s938

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11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s959

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min35s060

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min35s170

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14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s203

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s806

16º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min36s291

17º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min36s780

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min36s936

19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min37s195

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min37s273

21º - Valteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min37s727

22º - Lando Norris (ING/McLaren), sem tempo

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Antonelli FÓRMULA 1 GP da Espanha MERCEDES treino livre
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