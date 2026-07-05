F1: Leclerc vence GP da Inglaterra encerrado com safety car; Bortoleto pontua

Em uma prova muito agitada na manhã deste domingo (05), o GP de Silverstone terminou com o safety car na pista. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, aproveitou a falha no carro de Kimi Antonelli, da Mercedes, conquistou a primeira vitória na temporada e voltou a ficar no lugar mais alto do pódio após quase dois anos. George Russell, da Mercedes, ficou com a segunda posição e ganhou fôlego na disputa da competição. Enquanto Lewis Hamilton fechou com a terceira posição.

A prova foi marcada pela falha no carro de Kimi Antonelli, que liderou grande parte da prova. O líder da competição teve um problema na suspensão e terminou com a 16ª posição na Inglaterra. Outro piloto que não viveu um grande dia foi Max Verstappen, que saiu da corrida nas últimas voltas, após colidir em uma das curvas. Oscar Piastri, da McLaren, teve problemas logo no início e não conseguiu pontuar.

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O brasileiro Gabriel Bortoleto teve um grande desempenho e fechou com a 8ª colocação, somando mais quatro pontos na competição. A Audi tem seis pontos no geral, todos conquistados pelo jovem de Osasco. A última vez que Bortoleto pontuou foi no GP da Austrália, em março deste ano.

PROVA AGITADA NA INGLATERRA

Na largada, Charles Leclerc e Lewis Hamilton aproveitaram o início abaixo de Kimi Antonelli e tomaram as primeiras posições sem grandes dificuldades. Por outro lado, o brasileiro Gabriel Bortoletto começou mal e caiu para a 13ª colocação, mas conseguiu recuperar a 11ª posição ainda nas primeiras voltas.

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A primeira volta teve um choque entre Bearman e Albon. O piloto da Williams recebeu 10 segundos de punição. Um pouco mais tarde, Oscar Piastri apresentou problemas na asa dianteira e precisou ir para os boxes logo nas primeiras voltas e caiu para a penúltima colocação, apenas à frente de Albon, que entrou dos boxes. O piloto da McLaren teve a prova completamente prejudicada e não conseguiu alcançar a zona de pontuação.

A organização da prova abriu investigação e puniu o britânico Lewis Hamilton por cinco segundos por mover um pouco o carro antes da largada. Na volta 11, o italiano Antonelli partiu para cima do heptacampeão e conseguiu ultrapassá-lo, após início de corrida abaixo do esperado.

Na 22 volta, um guarda-chuva verde caiu bem próximo da pista e o Safety Car Virtual foi acionado. Apesar do momento inusitado, um dos membros da organização rapidamente removeu o objeto e a prova continuou sem grandes mudanças.

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Em casa, os ingleses George Russell e Lewis Hamilton protagonizaram uma grande disputa pela 4º colocação na volta 30. O heptacampeão colocou o carro ao lado do adversário e assumiu rapidamente a posição. Mas a vantagem não durou muito e o piloto da Mercedes rapidamente recuperou o posto. A briga continuou na volta seguinte com o mesmo roteiro: Hamilton atacou e conseguiu roubar a posição, mas Russell teve ótimo trabalho de recuperação e deu o troco.

Em uma disputa bem acirrada nas primeiras colocações, na volta 34, Russell partiu para cima de Max Verstappen e viu o holandês fechando todos os espaços. Quando parecia que o inglês conseguiria dar mais problemas ao piloto da Red Bull, um pequeno furo em um dos pneus forçou uma nova parada para troca do composto. Verstappen e Hamilton aproveitaram o momento e abriram vantagem sobre o competidor da Mercedes.

A batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton continuou nas voltas seguintes. O britânico mergulhou em cima do holandês e conseguiu uma bela ultrapassagem no início da volta 38, conquistando a 3ª colocação da prova.

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Quando a briga entre os competidores parecia que iria esquentar, o safety car virtual foi acionado novamente após um problema com o carro de Nico Hulkenberg, da Audi. O alemão parou na pista e precisou abandonar o Grande Prêmio de Silverstone, onde chegou no pódio na temporada passada.

ANTONELLI PASSA APUROS EM SILVERSTONE

Pole position na corrida, o italiano Kimi Antonelli segurou a troca de pneus até a volta 36, quando colocou os pneus duros, deixando a liderança para Leclerc. A estratégia definida pela Mercedes parecia certeira e o jovem partiu para cima do monegasco. Quando a diferença estava diminuindo, o carro do líder da competição apresentou problemas e logo perdeu velocidade na pista.

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O italiano foi para os boxes e trocou a asa dianteira para tentar sanar o problema. Quando retornou para a pista, foi engolido por Lando Norris e passou direto na curva. Ele afirmou que o problema era na suspensão do carro e não conseguia virar o veículo. Perdendo diversas posições, a Mercedes sugeriu abandonar a corrida e Antonelli preferiu permanecer para pontuar no GP.

A Mercedes constatou que havia uma aleta presa na roda do carro e novamente retornou aos boxes para resolver o problema. Antonelli acabou ultrapassado por Gabriel Bortoleto e estacionou na 10ª colocação, sofrendo pressão de Colapinto nas últimas voltas. Terminou a corrida na 16ª posição e não conseguiu pontuar.

MAX VERSTAPPEN RODA NO FIM DO GP

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Em uma grande atuação, Max Verstappen ocupava as primeiras posições e tentava se aproximar de Lewis Hamilton. No entanto, o holandês rodou na curva e colidiu na frente da torcida. Ele precisou abandonar o Grande Prêmio de Silverstone e ficou mais distante das primeiras colocações da competição.

GABRIEL BORTOLETO VOLTA A PONTUAR

O jovem brasileiro da Audi conseguiu voltar a pontuar após quatro meses e terminou na 8ª colocação, somando mais quatro pontos. O piloto de 21 anos tinha conquistado dois pontos no GP da Austrália, em março deste ano, e não conseguiu mais ficar entre os dez primeiros desde então.

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Apesar dos problemas de Oscar Piastri, Max Verstappen e Kimi Antonelli, o brasileiro fez uma grande corrida e não sofreu grandes problemas no decorrer da prova, com exceção da largada, quando perdeu duas posições.

CONFIRA O RESULTADO DO GP DA INGLATERRA

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 52 voltas

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2. George Russell (ING/Mercedes), 0s047

3. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 0s772

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1s149

5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1s.598

6. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 2s023

7. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 2s214

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 2s413

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 3s229

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 3s445

11. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 4s014

12. Carlos Sainz (ESP/Williams), 4s391

13. Oliver Bearman (ING/Haas), 5s245

14. Esteban Ocon (FRA/Haas), 5s512

15. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 7s403

16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 8s005

17. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 8s162

18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a uma volta

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

Não completaram: Max Verstappen (HOL/Red Bull), Nico Hülkenberg (ALE/Audi) e Alexander Albon (TAI/Williams).