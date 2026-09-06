F1: Leclerc revela problema de visão após acidente e explica disputa com Hamilton

O monegasco Charles Leclerc foi protagonista de uma forte colisão durante o GP da Itália, realizado neste domingo (06), em Monza. O piloto da Ferrari perdeu o controle do carro na Curva Parabólica e bateu contra a proteção do circuito. Momentos após a corrida, ele falou pela primeira vez e demonstrou preocupação.

"No começo, tive um pequeno susto com a visão. Não estava enxergando muito bem com o olho direito, mas agora está tudo bem. Foi o que mais me preocupou quando saí do carro. Depois disso, estava com um pouco de dor, o que é normal depois de um acidente como esse".

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A batida ocorreu logo no início da prova e o piloto da Ferrari estava a 230 km/h. Com o impacto, a proteção de pneus ficou danificada e a bandeira vermelha foi acionada. O GP ficou paralisado por quase 40 minutos e retornou normalmente com a vitória do italiano Kimi Antonelli.

Além do acidente, Charles Leclerc se pronunciou sobre o comportamento da equipe na prova. Um pouco antes da batida, ele teve um pequeno choque com o companheiro Lewis Hamilton. Apesar da disputa intensa, o monegasco minimizou qualquer tipo de rusgas com o britânico.

"Realmente não sem quem está impondo essa narrativa de que estamos um contra o outro. Sinceramente, em Zandvoort já se falou demais sobre isso". "É verdade que exageramos. Com Lewis na curva 1 e depois na curva 2, tentei fazer a trajetória o mais fechada possível, mas simplesmente não foi suficiente. E fazer isso aqui não é algo bom".

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Mesmo com o monegasco minimizando o ocorrido, o heptacampeão respondeu o companheiro de equipe e lamentou. "O que aconteceu foi realmente prejudicial para a equipe e me colocou em posições mais atrás. Eu estava à frente na curva 2 para todos os efeitos. Eu estava à frente. Não havia nenhum nós naquela curva.