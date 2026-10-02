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F1: Leclerc lidera TL2 para GP do Bahrein marcado por confusão entre Hamilton e Bortoleto

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Ferrari de Charles Leclerc desbancou a Red Bull no 2º treino livre para o GP do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Depois de ver a escuderia rival dominar a primeira atividade com Max Verstappen, o piloto monegasco impôs um ritmo forte e terminou a última sessão do dia como o mais veloz estabelecendo o tempo de 1min37s528. Isack Hadjar e Lando Norris fecharam os três primeiros lugares, enquanto Gabriel Bortoleto finalizou em 12º.

A movimentação foi marcada por problemas para o brasileiro da equipe Audi. Ele teve dois incidentes na movimentação de pista e, num deles, chegou a reclamar da postura do heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari)pelo rádio.

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Ainda na primeira metade do treino, o britânico permaneceu na sua trajetória mais lento e Bortoleto foi obrigado a tirar o pé para evitar uma colisão. "Mas que p... esse cara tá fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando", esbravejou.

Logo depois, o problema foi com Arvid Lindblad, da Racing Bulls, aparecer em seu caminho. O brasileiro foi obrigado a desviar para evitar uma aproximação arriscada, escapou na pista e teve de passar pela grama. Completando a jornada, restando pouco minutos para o fim da atividade, Bortoleto precisou parar por causa de uma quebra no câmbio.

Diferente das temporadas anteriores, esta etapa do Mundial de Fórmula 1 está acontecendo no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, graças a um conflito que adiou a disputa. A corrida no Bahrein estava marcada para ocorrer no dia 12 de abril e precisou ser adiada por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que impactou todo o Oriente Médio.

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Após a realização das duas movimentações de pista desta sexta-feira para o ajuste dos carros, os pilotos retomam os trabalhos neste sábado ao circuito Internacional de Sepang, na Malásia.

O terceiro e último treino está marcado para acontecer na madrugada de sábado (1h30, horário de Brasília). Mais tarde, às 5h, vai ser realizado o classificatório para o Grande Prêmio do Bahrein. A corrida, válida pela 16ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 4h de domingo.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DO BAHREIN:

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1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min37s528

2º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min37s627

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min37s665

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4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min37s785

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min37s833

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min37s899

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7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min38s020

8º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min38s060

9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bullsl), 1min38s496

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10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min38s588

11º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min38s880

12º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min39s051

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13º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min39s109

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min39s361

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min39s478

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16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min39s706

17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min39s930

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min40s150

19º - Valteri Bottas (MEX/Cadillac), 1min40s186

20º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min40s221

21º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min40s938

22º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min43s391

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2º treino livre FÓRMULA 1 GP do Bahrein Leclerc
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