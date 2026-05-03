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F1: Leclerc e Verstappen são punidos por infrações e tem acréscimo de tempo no GP de Miami

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 20:00:00 Editado em 03.05.2026, 20:12:33
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Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, foram punidos por infrações durante o GP de Miami neste domingo e ganharam acréscimo de tempo após a corrida, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1. Advertido por três infrações distintas, Leclerc teria que fazer uma passagem pelos boxes, mas, como a punição foi aplicada após o GP, sua pena foi convertida em 20 segundos adicionados ao seu tempo de corrida, fazendo-o cair do sexto para o oitavo lugar.

Já Verstappen, após um pit stop no início da corrida, cruzou a linha branca que separa a saída dos boxes da pista ao retornar à disputa. Os comissários confirmaram a transgressão e aplicaram a penalidade padrão de cinco segundos. O tetracampeão teria caído da quinta para a sexta posição na classificação, atrás de Leclerc, mas o monegasco também foi punido.

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Leclerc abriu a última volta da corrida na terceira posição, mas recebeu a bandeirada no sexto lugar, sendo ultrapassado por Oscar Piastri, George Russell e Verstappen. Após ouvir Leclerc, um representante da Ferrari e analisar dados, vídeos e gravações de rádio, os comissários do GP de Miami chegaram à conclusão que o piloto rodou na curva 3 e bateu no muro, mas continuou na pista.

"O piloto nos informou que o carro parecia estar bem, exceto pelo fato de não conseguir fazer as curvas para a direita corretamente", afirma documento produzido pelos comissários.

Diante do problema, Leclerc cortou caminho nas chicanes, o que significou "vantagem duradoura". O problema mecânico não foi considerada uma justificativa aceitável para a ação.

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Também foi investigado se houve infração adicional ao continuar pilotando um carro com um problema mecânico óbvio e perceptível. "Determinamos que não havia evidências de um problema mecânico óbvio ou perceptível. Portanto, não tomamos nenhuma outra medida em relação a essa possível infração", afirmam os comissários.

Leclerc e Russell chegaram a se tocar na última curva do circuito de Miami, mas a investigação sobre o incidente não gerou medida do comissariado. "Ambos os pilotos consideraram o contato um incidente de corrida menor e concordamos", informou o documento.

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