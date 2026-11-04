F1: Kimi Antonelli revisita túmulo de Senna em semana do GP de São Paulo

Campeão da atual temporada da Fórmula 1, Kimi Antonelli visitou o túmulo de Ayrton Senna nesta quarta-feira, 4. O italiano está no Brasil para o GP de São Paulo, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Em imagens disponibilizadas nas redes sociais, Antonelli aparece com a família no Cemitério do Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde Senna está enterrado. O jovem foi visto com uma camiseta azul estampada com o personagem Senninha, cuja marca destina parte de sua receita ao Instituto Ayrton Senna.

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Em 2025, na semana do GP de São Paulo, Antonelli esteve pela primeira vez no túmulo de Senna. Na ocasião, o piloto da Mercedes publicou um carrossel com fotos da visita nas redes sociais.

A relação do italiano com seu ídolo não vem de hoje. Antonelli sempre fez questão de demonstrar sua admiração pelo tricampeão e utiliza o número 12 em homenagem a ele. Nesta terça-feira, o jovem também esteve na fazenda da família Senna, onde teve a oportunidade de entrar na Lotus 98T pilotada por Ayrton Senna em 1986.

"Dia inesquecível! Obrigado a toda a família Senna. Vai levar um tempo até assimilar tudo, mas vou guardar essas lembranças comigo para sempre", escreveu em post no Instagram.