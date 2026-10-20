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F1: GP de São Paulo revela troféu da corrida inspirado em som dos carros

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O GP de São Paulo de Fórmula 1 revelou nesta terça-feira, 20, o troféu que será entregue aos pilotos no pódio de Interlagos, em novembro. Feita de titânio, a peça foi inspirada nos coletores de escapamento dos motores V10, conhecidos pelo ronco marcante que fez história na categoria, e reúne referências ao automobilismo, à música brasileira e à cidade de São Paulo.

O design apresenta cinco tubos que se unem em um único contorno, formando curvas que remetem ao traçado de Interlagos e à trajetória do automobilismo nacional. Na extremidade superior, o troféu reproduz a silhueta da famosa curva "S do Senna". Observada de outro ângulo, a peça lembra uma bandeira tremulando, em referência à bandeirada que encerra uma corrida.

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As formas também remetem à música. Os cinco tubos representam tanto os coletores de escapamento de um motor quanto as cinco linhas de uma partitura musical. Dependendo do ângulo, as curvas formam uma figura semelhante a uma colcheia, nota musical que simboliza a ligação entre o som dos motores e a riqueza da música brasileira.

Outro detalhe aparece quando o troféu é observado de frente: o contorno da peça sugere o mapa do Brasil, incluindo a silhueta da costa. Já na base, as formas reproduzem as zebras encontradas nas pistas de corrida.

Um dos responsáveis pelo projeto, o designer Fábio Castellotti explicou como os diferentes ângulos revelam elementos ligados ao circuito paulista.

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"Conforme vemos por outros ângulos, o troféu vai contando uma nova narrativa. Olhando de cima, fazemos uma homenagem à curva mais icônica de Interlagos, que é o S do Senna. Temos a representação da topografia que vemos pela TV, que é uma descida. Quando a gente vira do outro lado, a peça se assemelha a uma bandeira tremulando, a bandeira da vitória", afirmou.

Além de Castellotti, o troféu foi concebido por Fernando Lambiasi e Gabriel Scholab. O trio buscou integrar elementos do automobilismo à identidade cultural da capital paulista, explorando o formato do circuito e a sonoridade dos motores.

"As linhas se resolvem de forma anti-horária, que tem tudo a ver com Interlagos, um dos raros circuitos com traçado anti-horário. E também temos menção ao S e ao P, iniciais da cidade de São Paulo", explicou Castellotti.

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O designer também detalhou a relação entre o formato da peça e a música. "Os cinco coletores do escapamento também representam as cinco linhas de uma partitura musical. Explorando por outros ângulos, vira uma colcheia, que é uma nota musical. É uma homenagem à música feita pelos carros com motores V10", completou.

A Fórmula 1 desembarca no Brasil no início de novembro para a realização do GP de São Paulo, marcado para os dias 6, 7 e 8, no Autódromo de Interlagos. A etapa brasileira será a 20ª do calendário do Mundial de 2026.

Antes de chegar ao país, a categoria terá duas etapas na América do Norte. A primeira será o GP dos Estados Unidos, entre os dias 23 e 25 de outubro. Na sequência, os pilotos disputam o GP do México, de 30 de outubro a 1º de novembro, antes de desembarcarem em São Paulo.

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