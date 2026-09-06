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ESPORTES

F1: Colapinto chora após GP de Monza frustrante para a Alpine: 'Não aproveitei a oportunidade'

Escrito por (via Agência Estado)
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A Alpine tinha tudo para fazer um fim de semana para recordar os áureos tempos quando carregou os nomes de Renault e Benetton. O francês Pierre Gasly largou da pole position, enquanto o argentino Franco Colapinto partiu da sétima colocação. No entanto, o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, em Monza, não terminou do jeito que a equipe queria.

Gasly finalizou a prova apenas no sétimo lugar. Colapinto, que chegou a brigar pelo terceiro lugar com Max Verstappen nas primeiras voltas, perdeu várias posições depois de sair da pista nas curvas de Lesmo. O argentino concluiu a etapa italiana na nona colocação.

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Após a prova, em entrevista na zona mista, Colapinto não conteve as lágrimas e chorou ao comentar sua participação no GP da Itália. Para ele, seu erro desperdiçou uma ótima oportunidade do time recuperar pontos no campeonato.

"Uma corrida dura. Muito frustrante, tinha uma grande oportunidade e não aproveitei. Estou muito triste com isso. Uma grande corrida e um grande erro. Era uma oportunidade muito boa para mim e para a equipe. Agora, serve de aprendizado", disse o argentino com voz trêmula.

Colapinto é o 12º colocado na classificação do Mundial de pilotos, com 21 pontos. Ele renovou seu contrato recentemente e está garantido na temporada de 2027. Seu companheiro de equipe, Gasly, ostenta a 10ª posição, com 41. No Mundial de construtores, a Alpine está no sexto lugar, batalhando com a Racing Bulls prova a prova pelo quinto posto.

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A liderança da Fórmula 1 é do jovem italiano Kimi Antonelli, que ganhou o GP de Monza, sua sétima vitória na temporada. Ele soma 267 pontos.

O circo da Fórmula 1 volta se reunir na Espanha no próximo fim de semana para a estreia do novo circuito de Madri. A corrida está agendada para domingo, dia 13, às 10h (de Brasília).

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Alpine FÓRMULA 1 Franco Colapinto GP de Monza
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