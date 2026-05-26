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F1: Chefe da Mercedes admite moderar a rivalidade entre Antonelli e Russell na equipe

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 12:33:00 Editado em 27.05.2026, 01:36:03
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As disputas acirradas entre os dois pilotos da Mercedes durante o GP do Canadá no domingo foram alvo de preocupação para a cúpula da Mercedes. Durante a prova, Kimi Antonelli e George Russell chegaram a brigar roda a roda sinalizando a atmosfera de rivalidade entre os dois pilotos.

Na corrida, realizada no Circuito Gilles Vielleneuve, Russell teve de abandonar na volta 30 por causa de problemas no motor. No entanto, o ponto alto aconteceu no giro 24, quando os dois tiveram uma leve batida na chicane e Antonelli completou a curva pela área de escape.

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Segundo o site Motorsports o diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que haverá momentos em que a Mercedes poderá ser forçada a "diminuir um pouco" a competição interna, já que algumas das disputas entre Russell e Antonelli já foram um pouco acirradas demais para o conforto de todos.

"É sempre mais fácil dizer no final: 'Bem, isso foi ótimo para a equipe e ótimo para o esporte, e todos nós não gostamos de assistir à disputa?'", refletiu Wolff. "E isso é verdade até certo ponto, mas há outro lado que precisamos considerar: que foi no limite algumas vezes".

Essa rivalidade tem uma relação direta com a posição dos dois pilotos na classificação do Mundial de Fórmula 1. O jovem Kimi Antonelli, sensação da temporada, lidera a tabela com 131 pontos. George Russell, seu companheiro de equipe, aparece na segunda colocação e contabiliza 88 pontos. Charles Leclerc, da Ferrari, fecha o Top 3 dessa lista e ostenta 75. Na 15ª posição, o brasileiro Gabriel Bortoleto soma dois pontos pela equipe Audi.

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