Gabriel Bortoleto minimizou o incidente com Rafael Câmara durante a classificação para o GP do Catar de Fórmula 1, neste sábado, no circuito de Lusail. O piloto da Audi, que vai largar na 13ª posição na penúltima etapa da temporada, reconheceu que perdeu tempo ao ser atrapalhado pelo compatriota em uma volta rápida, mas avaliou que dificilmente conseguiria avançar ao Q3.

Em entrevista ao ge, Bortoleto explicou que perdeu cerca de dois décimos de segundo em uma curva e saiu em defesa de Câmara, que ainda passa por um período de adaptação à categoria.

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"Sinceramente, essa provavelmente teria sido a minha melhor volta, porque na minha última volta a sensação com o carro e a aderência não estavam das melhores. Mas essa volta provavelmente não me colocaria no Q3. Perdi uns dois décimos em uma curva por ter sido atrapalhado, mas não seria o suficiente para me fazer passar", afirmou.

"Acho que ele não me viu e precisa de um pouco de tempo para se acostumar, eu acho, com todo o gerenciamento de tráfego na F1, que com certeza não é fácil. Mas isso não define a nossa sessão."

Para a corrida deste domingo, uma das preocupações de Bortoleto é a dificuldade de realizar ultrapassagens no circuito de Lusail. A estratégia das equipes também será influenciada pela determinação da Pirelli, que estabeleceu um limite de 27 voltas para a utilização de cada jogo de pneus.

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"Vamos ver como vai ser a nossa largada amanhã e, obviamente, com o limite de voltas, pudemos ver um pouco de degradação dos pneus dos dois primeiros treinos livres, então provavelmente vai ser interessante, mas não sei quantas ultrapassagens vão acontecer nesta pista."

A largada do GP do Catar está marcada para as 13h (de Brasília) deste domingo.