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F1: Bortoleto larga em 13º no Canadá e relata mudança no carro: 'Dificuldade com balanço'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 21:25:00 Editado em 23.05.2026, 21:36:14
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O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, conseguiu a 13ª posição no grid de largada para o GP do Canadá de Fórmula e afirmou que neste sábado o comportamento de seu carro mudou bastante em relação ao dia anterior.

"Ontem eu estava bem confortável. Hoje tive bastante dificuldade com o balanço do carro. Não foi uma volta horrível, mas longe de ser uma volta boa para colocar a gente lá na frente", afirmou ele, que largou na 11ª posição na corrida sprint, ao Sportv.

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"Estamos em uma posição que é mais ou menos onde a gente tem que estar, entre 10º e 13º. Acho que nosso ritmo, atrás disso eu diria que é negativo, e vamos ver, mas tem bastante trabalho a ser feito hoje à noite", afirmou ele, que ocupa a 15ª colocação no Mundial de Pilotos, com 2 pontos.

Existe a possibilidade de chuva durante a prova deste domingo, e Bortoleto disse que a pista molhada não seria a melhor opção. "Se for bem sincero, considerando o quanto temos sofrido com nosso motor, a chuva provavelmente não seria um dos melhores cenários para nós", disse.

Depois, o brasileiro afirmou que uma mudança nas circunstâncias da corrida poderia ajudar a equipe a entender melhor alguns problemas técnicos. "Talvez pudesse ser útil experimentar, expor alguns dos problemas que temos no molhado e entender melhor o que dá para melhorar, porque ainda temos um longo caminho pela frente", concluiu.

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