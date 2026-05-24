F1: Bortoleto lamenta erro de estratégia da Audi e parada dupla nos boxes no GP do Canadá

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou o GP do Canadá na 13ª posição neste domingo e demonstrou frustração por não ter disputado pontos na quinta etapa do Mundial de Fórmula 1. O companheiro de Bortoleto na Audi, o alemão Nico Hülkenberg, terminou uma posição à frente, também fora da zona pontuação. "Chateado por não ter lutado por pontos neste final de semana", disse.

"Uma pena. Talvez se a gente não tivesse largado com pneus intermediários, pois estava chovendo na largada e parou de chover muito rápido", afirmou o brasileiro ao Sportv. "Não valeu a pena, não tem muito o que falar", completou.

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"Depois o Nico Hülkenberg e eu ficamos correndo meio que sozinhos ali na pista", relatou o brasileiro. "Estava cinco segundos atrás dele, pois a gente teve que fazer a parada dupla. E a gente se manteve ali, meio que acabou naquela situação", disse.

Após cinco etapas, Bortoleto ocupa a 15ª posição no Mundial de Pilotos, com 2 pontos conquistados com o nono lugar no GP da Austrália, abertura da temporada. Hülkenberg não conseguiu nenhum ponto, tendo como melhores resultados a 11ª colocação na China e no Japão.

Entre os Construtores, a Audi só está melhor do que Cadillac e Aston Martin, que não pontuaram. A próxima etapa do Mundial de F-1 acontece em Mônaco de 5 a 7 de junho.