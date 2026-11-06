F1: Bortoleto faz 8º melhor tempo no 1º treino do GP de SP; Câmara estreia com o 18ª lugar

O público presente no Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, 6, pôde acompanhar de perto as primeiras voltas de Rafael Câmara num Grande Prêmio de Fórmula 1 como piloto titular de uma escuderia. O pernambucano finalizou o primeiro treino livre com a Haas na 18ª posição, com tempo de 1min13s696.

O paulista Gabriel Bortoleto levou sua Audi à oitava colocação, com a marca de 1min12s614, na atividade que inaugurou o fim de semana no GP de São Paulo. A melhor volta foi cravada por Lando Norris, da McLaren, que fez o tempo de 1min11s717.

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Já Kimi Antonelli, que se sagrou campeão mundial no último fim de semana, ficou no segundo lugar, com um tempo de 1min11s799.

O treino contou com a participação de jovens pilotos e um deles protagonizou uma bandeira vermelha com pouco mais de 10 minutos de atividade. O britânico Freddie Slater, a bordo da Audi de Nico Hülkenberg, teve problemas no miolo do circuito com a troca de marchas e o carro apagou.

Além de Slatter, estiveram na pista o norte-americano Colton Herta (Cadillac), o sueco Dino Beganovic (Ferrari), o britânico Luke Browning (Williams) e os italianos Gabriele Mini (Alpine) e Leonardo Fornaroli (McLaren).

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A atividade ficou marcada por algumas escapadas de pista, protagonizadas por Antonelli, Russell, Stroll e também por Câmara, que perdeu o ponto de freada no S do Senna.

Os pilotos voltam a acelerar às 16 horas desta sexta para o segundo treino livre, dessa vez com todos os titulares na pista. No sábado, às 11h30, será realizado o terceiro treino livre. Mais tarde, às 15 horas, o grid de largada será definido. A corrida está agendada para as 14 horas de domingo.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP de SP de F1 2026

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1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min11s717

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min11s799

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min11s953

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4º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min12s041

5º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min12s103

6º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min12s156

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7º - Gabriele Mini (ITA/Alpine), com 1min12s569

8º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min12s614

9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min12s654

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10º - Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min12s715

11º - Leonardo Fornaroli (ITA/McLaren), com 1min12s833

11º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min12s837

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13º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min13s017

14º - Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min13s038

15º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min13s371

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16º - Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min13s511

17º - Luke Browning (GBR/Williams), com 1min13s591

18º - Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min13s696

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min13s760

20º - Colton Herta (EUA/Cadillac), com 1min14s275

21º - Dino Beganovic (SUE/Ferrari), com 1min14s357

22º - Freddie Slater (GBR/Audi), com 1min14s966