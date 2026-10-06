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F1: Bortoleto celebra volta à Singapura e mira 'fim de semana sólido' para a Audi

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O GP do Bahrein de Fórmula 1 e as dificuldades enfrentadas no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, no último domingo, já fazem parte do passado para Gabriel Bortoleto. Em busca de uma reabilitação após terminar a corrida na 18ª posição, o piloto brasileiro mira o GP de Singapura e demonstrou otimismo em relação ao que esperar da Audi.

"As últimas corridas não nos trouxeram os resultados que queríamos, mas ainda houve pontos positivos a serem aproveitados. Nosso objetivo é levar o que aprendemos para Singapura e ter um fim de semana sólido. É um lugar bastante singular e é bom estar de volta", afirmou. A prova, que conta com uma corrida sprint no sábado, está agendada para este domingo, dia 9.

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A escuderia vem se mantendo na briga pelas últimas vagas do Top 10 nos últimos treinos classificatórios e a expectativa é que esse cenário mais uma vez seja confirmado no final de semana, em prova válida pela 17ª etapa do Campeonato Mundial de F-1.

"Temos sido consistentes na briga por pontos recentemente e temos de tentar somar tudo que temos para ter mais uma chance tanto na sprint (no sábado), como na corrida de domingo. Estou pronto para esse desafio", comentou Bortoleto.

A última vez que o brasileiro conseguiu chegar entre os dez primeiros colocados e pontuar na competição foi no GP da Bélgica, no dia 19 de julho. Nas últimas seis corridas, ele não conseguiu finalizar as provas no Top 10 e espera tentar quebrar esse incômodo jejum no Circuito de Marina Bay.

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Na classificação do mundial de pilotos, ele figura na 14ª posição e contabiliza dez pontos. O alemão Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, vem logo atrás com sete. Quem lidera a classificação com folga é o jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes (320).

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