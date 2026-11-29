O GP do Catar, disputado neste domingo, no Circuito Internacional de Lusail, teve um desfecho satisfatório para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que voltou a marcar pontos no Mundial de Fórmula 1 ao terminar a corrida na décima colocação.

Satisfeito com a estratégia da equipe, ele disse que o ponto conquistado vai dar mais motivação, já que a Audi tenta ultrapassar a Haas na classificação do Mundial de Construtores. Atualmente, dois pontos (29 a 31) separam as duas escuderias. A última prova da temporada, o GP de Abu Dabi, acontece no próximo final de semana, no Circuito de Yas Marina, pela 23ª e última etapa.

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"Vamos para Abu Dhabi muito empolgados com o que pode ser possível na disputa com a Haas", concluiu Bortoleto, que terminou a corrida exausto e disse que o esforço valeu a pena no final.

"Estou muito feliz com a corrida, da qual gostei bastante. Largando da 13ª posição, a primeira volta foi intensa e foi uma corrida difícil do início ao fim. Conseguimos encontrar um bom ritmo e a equipe fez um ótimo trabalho neste fim de semana, com uma estratégia excelente. Conquistamos esse ponto por mérito", completou o brasileiro.

Bortoleto revelou ainda que identificou momentos cruciais da prova nos quais perder posições poderia comprometer toda a estratégia. Assim, ele precisou exigir mais dos pneus logo após suas duas passagens pelos boxes, mesmo ciente das possíveis consequências na parte final dos stints.

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"Colocar a estratégia em prática foi difícil. Sabíamos que havia três ou quatro voltas em que, se eu perdesse posições, a corrida também estaria perdida. Então, tive de trabalhar para manter os outros atrás de mim depois das minhas duas paradas."