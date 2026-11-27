O segundo treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, começou com mais um domínio da Mercedes. George Russell até foi mais rápido no início, mas logo Kimi Antonelli voltou a ser o mais rápido (como na primeira atividade) e deixou seu companheiro de equipe na segunda posição. O italiano, que assegurou o título da temporada por antecipação, fez o tempo de 1min23s077. Lando Norris, da McLaren, fechou o Top 3.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi para a pista com pneus duros na primeira parte. No final, já utilizando os macios, terminou os testes no 11º lugar. Sem acompanhar o ritmo mais forte dos primeiros colocados, Rafael Câmara ocupou a parte de baixo da classificação e finalizou em 17º, uma posição à frente de Oliver Bearman, seu companheiro de equipe na Haas.

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As principais equipes dominaram as primeiras posições evitando surpresas. Seguindo os três primeiros colocados, Oscar Piastri (McLaren) foi quarto, com Max Verstappen e Isack Hadjar (Red Bull) no quinto e sexto posto e os ferraristas Charles Leclerc e Lewis Hamilton fechando os oito primeiros. O britânico ainda teve um problema mecânico no fim e precisou voltar de carona para os boxes com um dos fiscais de pista.

Ainda no começo, um susto. Leclerc errou a tomada na curva 9, passou com a roda dianteira na zebra e rodou e foi parar só na caixa de brita. No entanto, depois de quase se complicar, ele conseguiu voltar para a pista.

Na metade da atividade, a bandeira vermelha precisou ser acionada por causa de sujeira na pista. Os fiscais trabalharam rápido para deixar a situação em ordem no Circuito Internacional de Lusail. No entanto, depois de reiniciado, o treino precisou de nova paralisação depois de Pierre Gasly perder a direção e ficar preso na área de escape.

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MERCEDES MAIS RÁPIDA NO 1º TREINO LIVRE

Mais cedo, na primeira atividade do dia, Kimi Antonelli foi o mais veloz. O italiano cravou a sua melhor volta com a Mercedes com o tempo de 1min23s217. George Russell, seu companheiro de equipe foi o segundo, seguido por Isack Hadjar, da Red Bull

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, finalizou o treino na parte intermediária e ficou com 11ª posição. Rafael Câmara teve um bom rendimento na parte final com a sua Haas e terminou a movimentação na 15ª colocação.

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Neste sábado, os pilotos voltam à pista para o terceiro treino livre e, às 15h (horário de Brasília), acontece o treino classificatório que vai definir o Grid do GP do Catar. A prova, que será realizada no Circuito internacional de Lusail, está marcada para domingo, às 13h .

VEJA O 2º TREINO LIVRE DO GP DO CATAR DE FÓRMULA 1

1º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min23s077

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2º George Russell (ING/Mercedes), 1min23S204

3º Lando Norris (ING/McLaren), 1min23S522

4º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s544

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5º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s576

6º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min23S583

7º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s099

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8º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min24s216

9º Liam Lawson (Racing Bulls), 1min24s425

10º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min24s547

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11º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min24s614

12º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s764

13º Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min24s871

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14º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min25s276

15º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min25s733

16º Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min25s839

17º Rafael Câmara (BRA/Haas), 1min25s962

18º Oliver Bearman (FRA/Haas), 1min25s996

19º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min26s046

20º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min26s648

21º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min27s394

22º Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min27s511