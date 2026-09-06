F1: Antonelli vence em Monza após largar em 19° e quebra marcas históricas; Bortoleto é 11º

O jovem Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, fez o dever de casa e conseguiu a vitória no Grande Prêmio da Itália, após uma excelente recuperação. A prova foi realizada neste domingo (06), no histórico circuito de Monza. O pódio foi complementado pelo companheiro de equipe, George Russell e por Max Verstappen, da Red Bull.

A prova do italiano foi impecável do início ao fim. Ele começou do final do grid devido a uma punição da FIA, após a Mercedes trocar o motor do carro. Antes do primeiro terço da corrida, o piloto já figurava entre os líderes e colocava muita pressão justamente sobre o parceiro George Russell.

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Com diversas trocas de posição durante a prova, Antonelli assumiu a primeira posição definitivamente apenas na volta 51. Com a vitória do jovem, um piloto italiano volta a vencer o GP de Monza após 60 anos. O último que subiu ao lugar mais alto do pódio foi Ludovico Scarfiotti, na temporada de 1966, pela Ferrari.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto relargou muito mal após a bandeira vermelha e perdeu diversas posições. Apesar disso, ele conseguiu a recuperação e ficou com a 11ª colocação. Mesmo assim, o piloto da Audi ficou fora da zona de pontuação.

CHARLES LECLERC BATE FORTE NO INÍCIO DA PROVA

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Pierre Gasly largou bem e se salvou das investidas de George Russell na primeira volta, mantendo a primeira colocação. Um pouco mais atrás, Charles Leclerc e Lewis Hamilton se chocaram nas primeiras curvas e o heptacampeão ficou para trás. Por rádio, o britânico reclamou do companheiro de equipe

Na reta principal, o inglês da Mercedes tomou a liderança de Pierre Gasly sem grande dificuldade. O piloto da Alpine chegou a perder a segunda posição para Charles Leclerc, mas conseguiu recuperar a vice-liderança logo na sequência.

Diferentemente das outras provas, o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu manter a 10ª posição na primeira volta, mas acabou perdendo força e perdeu uma posição.

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Na terceira volta, o monegasco Charles Leclerc perdeu o controle do carro na parabólica e deixou a corrida. O veículo da Ferrari bateu com força contra a borda de proteção no circuito de Monza e ficou completamente destruído. Apesar do susto, o competidor saiu sem maiores problemas.

A bandeira vermelha foi acionada no circuito para a limpeza do local e remoção do veículo. A transmissão da prova flagrou diversos torcedores chorando após a batida da Ferrari. Havia uma grande expectativa para a escuderia dentro de casa. O próprio Charles Leclerc foi responsável pela última vitória da equipe no GP de Monza, em 2024.

RETORNO COM ANTONELLI EM RÁPIDA RECUPERAÇÃO

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A prova retornou após quase 40 minutos de paralisação. Diversos pilotos aproveitaram para alterar os pneus, como George Russell, líder da prova naquela altura, que colocou os duros. Assim como Pierre Gasly e Franco Colapinto, ambos da Alpine. O brasileiro Bortoleto, que começou com duros, voltou às pistas com os médios.

Na relargada, George Russell e Pierre Gasly conseguiram manter as primeiras colocações sem maiores dificuldades. O argentino Franco Colapinto, que partiu da 4ª colocação, até conseguiu roubar a terceira posição de Max Verstappen, mas acabou saindo da pista e retornou na parte de trás.

Kimi Antonelli, que largou no final do grid, escalou rapidamente e chegou ao pelotão de cima antes da 10ª volta, ficando com a 6ª posição. Ele largou com pneus duros, mas voltou com os médios, após a bandeira vermelha. Por outro lado, Gabriel Bortoleto saiu muito mal e chegou a ficar com o P17, mas recuperou duas posições.

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Em uma boa exibição, Max Verstappen conseguiu a segunda colocação ao ultrapassar Pierre Gasly. Lewis Hamilton vinha logo atrás e fez pressão sobre o francês, roubando a terceira posição na 10ª volta.

Na reta principal, durante a 12ª volta, Max Verstappen roubou a liderança de George Russell. O piloto da Red Bull vinha com os melhores tempos da prova. O piloto da Mercedes não deixou o líder se distanciar. A batalha continuou por mais algumas voltas e os competidores trocavam posição com unhas e dentes. Russell recuperou a primeira posição na volta 15.

Um pouco mais abaixo, Antonelli seguia sua recuperação e rapidamente chegou ao P3, superando Oscar Piastri e Lewis Hamilton sem grandes dificuldades. O italiano aumentou o ritmo e também conquistou a vice-liderança de Max Verstappen. Na 17ª volta, as duas Mercedes lideravam o GP da Itália.

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Antes da metade da prova, o jovem italiano foi contra todas as expectativas e chegou à liderança do Grande Prêmio. Antonelli não teve dificuldades para passar o companheiro George Russell na volta 18. Max Verstappen também acompanhava de perto e não deixava os pilotos da Mercedes ganharem distância.

O inglês deu o troco no companheiro pouco tempo depois e retornou ao P1. Verstappen mantinha a perseguição aos líderes e via de perto a briga de Mercedes.

Gabriel Bortoleto conseguiu recuperar posições importantes e chegou na 11ª posição, atrás de Oliver Bearman, da Haas. Após várias voltas atrás do adversário inglês, o brasileiro entrou na zona de classificação na volta 27.

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RUSSELL SEGURAVA A LIDERANÇA

O safety car virtual foi acionado por conta de um problema com o carro de Lance Stroll, na volta 28. Diversos pilotos aproveitaram a oportunidade para ir aos boxes. Um deles foi Kimi Antonelli, que colocou os pneus médios novos e retornou com a 6ª posição. Max Verstappen voltou com os duros, na 7ª colocação.

Enquanto isso, George Russell, que preferiu não ir para os boxes, manteve distância na liderança. Oscar Piastri e Lewis Hamilton, que também adotaram a estratégia de permanecer na pista, chegaram na segunda e terceira colocação, respectivamente. Por outro lado, Antonelli e Verstappen vinham na cola dos competidores.

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O italiano da Mercedes não demorou para encostar nas primeiras colocações e ficou atrás do líder George Russell. Já o holandês tetracampeão também tinha ritmo forte e roubou a terceira posição de Oscar Piastri. Com pneus mais gastos, Hamilton enfrentava algumas dificuldades e figurava na 5ª colocação na volta 41.

Kimi Antonelli conseguiu a primeira colocação na volta 51, após muita pressão sobre George Russell. Um pouco antes, ele ainda chegou a sair da pista e ainda retornou para assumir a liderança e conquistar uma vitória histórica.

CONFIRA O RESULTADO DO GP DA ITÁLIA:

01. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 53 voltas

02. George Russell (ING/Mercedes), a 3s857

03. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 14s718

04. Lando Norris (ING/McLaren), a 19s056

05. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 19s253

06. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 24s655

07. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 27s351

08. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 45s136

09. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 47s353

10. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), a 58s187

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 65s187

12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), a 66s187

13. Carlos Sainz (ESP/Williams), a 74s117

14. Liam Lawson (NZL/Red Bull), a 75s609

15. Oliver Bearman (ING/Haas), a 78s958

16. Esteban Ocon (FRA/Haas), a uma volta

17. Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a uma volta

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a duas voltas

Não completaram: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin).