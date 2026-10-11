F1: Antonelli se surpreende com chance de título já no próximo GP: 'Posso ser campeão? Sério?'

Líder do Mundial de F-1, com 102 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, demonstrou surpresa ao ser informado que pode garantir o título da temporada já na próxima corrida, o GP dos Estados Unidos, no dia 25 de outubro, no Circuito das Américas, em Austin.

"Posso (ser campeão)? Sério?", afirmou o piloto de 20 anos ao ser questionado pelos jornalistas após a terceira colocação no GP de Singapura neste domingo. Depois, ele procurou não dar tanta importância a essa possibilidade. "Não vamos nos preocupar com isso. Vamos tentar fazer os melhores fins de semana possíveis e terminar o trabalho."

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Restam seis etapas para o fim da temporada da Fórmula 1, com 150 pontos ainda em disputa, e Antonelli garante o título se terminar a corrida nos EUA com 125 pontos ou mais de vantagem sobre o segundo colocado, que atualmente é seu companheiro de Mercedes, George Russell.

O italiano comentou que enfrentou dificuldades com os pneus médios na corrida em Singapura. "Não foi fácil lá fora. Me senti muito bem com o pneu macio, mas com o médio tive muita dificuldade. Depois, com o macio, o ritmo foi muito bom no final. Então isso é positivo."

Apesar da liderança isolada no Mundial de Construtores, a Mercedes tem problemas na atualização do carro. "Ainda há muito trabalho a fazer", afirmou Antonelli. "A equipe fez um ótimo trabalho tentando reverter a situação. Acho que podemos ficar muito felizes e orgulhosos do trabalho que fizemos, principalmente considerando como começamos o fim de semana."