Neste sábado (28) foi realizado o terceiro treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, e novamente o italiano Kimi Antonelli terminou com o melhor desempenho. O piloto da Mercedes fez a melhor volta com 1min22s400, e superou o companheiro George Russell, com 1min22s649.

Em boa fase, o holandês Max Verstappen fechou com a terceira posição, cravando 1min22s910. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, caiu uma posição em relação ao TL2, fechando a 12ª colocação, mas melhorou o tempo, com 1min24s231. Durante as atividades de sexta-feira, ele conseguiu 1min24s614.

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Já Rafael Câmara, da Haas, melhorou tempo e posição no Circuito Internacional de Lusail, terminando com a 15ª colocação, duas acima do TL2. O jovem conseguiu 1min24s630 neste sábado, um desempenho bem acima da última atividade, quando fechou com 1min25s962.

O terceiro treino livre teve um movimento mais discreto na pista. Apenas três pilotos registraram tempo no primeiro terço das atividades. Franco Colapinto, Pierre Gasly e Valtteri Bottas tomaram a dianteira, mas logo foram superados. Russell e Antonelli tiveram uma boa disputa e terminou com vantagem do campeão.

Destaque também para o australiano Oscar Piastri, da McLaren, que chegou a tomar a dianteira nos momentos finais do TL3. No entanto, ele acabou superado por Isack Hadjar, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, que fecharam as seis primeiras posições.

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O treino classificatório do GP do Catar acontece às 15h deste sábado (horário de Brasília). Embora o campeonato já tenha os campeões definidos, tanto dos pilotos quanto dos construtores, ainda restam as definições da classificação final. Entre os pilotos, por exemplo, do segundo colocado até o quinto, todos têm chances de assumir a segunda colocação da F1, hoje ocupada por Max Verstappen.

VEJA O GRID DO TL3 DO GP DO CATAR DE FÓRMULA 1

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s400

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2. George Russell (ING/Mercedes), 1min22s649

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min22s910

4. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min23s087

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5. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s208

6. Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s268

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s289

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8. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls),1min23s651

9. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min23s776

10. Liam Lawson (Racing Bulls), 1min24s059

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11. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min24s231

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min24s231

13. Oliver Bearman (FRA/Haas), 1min24s343

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14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s381

15. Rafael Câmara (BRA/Haas), 1min24s630

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min24s638

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17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s096

18. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min25s177

19. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min25s321

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s765

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min26s257

22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min26s906