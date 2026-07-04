Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

F1: Antonelli desbanca a Ferrari e vence corrida sprint do GP da Inglaterra; Bortoleto é o 14º

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 04.07.2026, 09:10:00 Editado em 04.07.2026, 09:18:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em uma corrida com um início frenético, a Mercedes voltou a mostrar a sua força no Circuito de Silverstone na corrida sprint do GP da Inglaterra, realizado na manhã deste sábado. Kimi Antonelli superou o pole Lewis Hamilton a partir da metade da prova e venceu a disputa. O heptacampeão finalizou a prova curta em segundo lugar com Lando Norris, da McLaren, em terceiro. Bortoleto completou em 14º.

Com o primeiro lugar Antonelli estragou a festa da torcida que esperava ver um piloto britânico como vencedor. No pódio, pelo menos, Hamilton (2º) e Norris (3º)amenizaram a decepção dos fãs que fizeram muita festa antes da largada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro lugar melhora ainda mais a condição do líder do Mundial. Antonelli ganhou oito pontos pela vitória e agora contabiliza 179. George Russell, seu companheiro de equipe, e quarto colocado na corrida realizada neste sábado, é o segundo colocado na tabela com 136.

O início de prova em Silverstone foi bastante disputado. Norris pulou da sexta para terceira posição, ultrapassou Kimi Antonelli antes da primeira volta, mas levou o troco do italiano da Mercedes, que recuperou a segunda posição e seguiu na cola do líder Lewis Hamilton.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom início, perdeu cinco posições logo na saída e caiu do 12º lugar para o 16º posto complicando sensivelmente a sua participação na prova.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No pelotão de frente, ao final de cinco voltas, os cinco primeiros colocados o heptacampeão se manteve na ponta seguido por Antonelli com Lando Norris em terceiro, Max Verstappen em quarto, George Russell em quinto, Charles Leclerc logo atrás, Oscar Piastri e Liam Lawson fechando o Top 8 da corrida em Silverstone.

A partir da metade da prova, na oitava volta, a briga pela liderança passou a ser mais acirrada. Antonelli apostou na maior potência do seu motor e ultrapassou Lewis Hamilton. A Mercedes também respondeu com George Russell, que superou Max Verstappen, ganhou a quarta posição e passou a ameaçar Norris.

A Audi de Bortoleto não conseguiu fazer frente aos rivais e seguiu no pelotão intermediário da corrida sprint. O brasileiro apresentou problemas e finalizou a prova na 14ª colocação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A sprint terminou, mas o dia de trabalho continua na Fórmula 1. Os pilotos retornam ao circuito de Silverstone ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para a disputa do treino classificatório para o GP da Inglaterra. A corrida principal acontece neste domingo, às 11h.

VEJA O RESULTADO DA CORRIDA SPRINT DO GP DA INGLATERRA:

1.º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 26s12

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2.º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +2s745

3.º Lando Norris (ING/McLaren), +9s783

4.º George Russell (ING/Mercedes), +10s639

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5.º Charles Leclerc (MON/Ferrari), +126s620

6.º Max Verstappen (HOL/Red Bull), +16s650

7.º Oscar Piastri (AUS/McLaren), +17s551

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

8.º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +30s233

9.º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +30s953

10.º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls) +35s110

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11.º Pierre Gasly (FRA/Alpine), +40s273

12.º Franco Colapinto (ARG/Alpine), +41s026

13.º Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +41s650

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14.º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), +42s499

15.º Oliver Bearman (ING/Haas), +45s784

16.º Esteban Ocon (FRA/Haas), +49s810

17.º Carlos Sainz (ESP/Williams), +50s379

18.º Alexander Albon (TAI/Williams), +50s757

19.º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), +1min15s117

20.º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s872

21.º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

22.º Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a uma volta

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
corrida Sprint FÓRMULA 1 GP da Inglaterra
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV