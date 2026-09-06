F1: Antonelli celebra 'vitória inacreditável' em Monza, quebrando jejum italiano de 60 anos

Assim que cruzou a linha de chegada em primeiro no GP de Monza, findando com um jejum de 60 anos de um piloto italiano em seu país, Kimi Antonelli parecia incrédulo com o seu feito e, bastante emocionado, precisou ser acalmado por seu engenheiro pelo rádio. Após deixar o carro, não se conteve para comemorar uma "vitória inacreditável."

Em condições normais de corrida, o líder da temporada estaria entre os favoritos para a vitória. Ocorre que Antonelli largou da 19ª colocação do grid e ainda saiu da pista quando restavam quatro voltas e, em segundo, disputava a primeira colocação com o companheiro George Russell.

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"Inacreditável, estou tão feliz e jamais imaginei estar aqui hoje, mas conseguimos e estou realmente feliz", celebrou Antonelli após a grande corrida de recuperação. "É um sonho que se tornou realidade", destacou.

Desde o GP de 1966, vencido por Ludovico Scarfiotti, que um italiano não subia no topo do pódio em corrida disputada na Itália. "Após a segunda relargada, eu estava lá na frente e sabia que podia ter uma chance de vencer. Definitivamente, eu acreditava nisso, especialmente quando estava atrás do George (Russell), mas era muito difícil porque era muito difícil abrir vantagem com o vácuo tão forte", avaliou.

Os companheiros de Mercedes lutaram até o fim pelo triunfo e Antonelli, antes de assumir a primeira colocação para delírio das arquibancadas lotadas, ainda deu um susto. Ao tentar a ultrapassagem restando quatro voltas, ele perdeu o traçado na chicane Ascari, indo para fora da pista.

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"Foi bastante assustador naquele momento", admitiu. "Achei que ainda conseguiria fazer a curva, mas assim que passei por um trecho de cascalho, fui reto e pensei que talvez tivesse perdido a chance. Mas, felizmente, ainda tínhamos ritmo e conseguimos terminar a corrida."