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F-2: Rafa Câmara é pole em Monza e supera Bearman na corrida por vaga na Haas em 2027

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Rafael Câmara colocou ainda mais combustível em sua candidatura a uma vaga na Fórmula 1 em 2027. Nesta sexta-feira, o brasileiro conquistou a pole position da corrida principal da Fórmula 2 em Monza, na Itália, poucos dias depois de superar a marca de Oliver Bearman durante um teste realizado pela Haas.

Piloto da Invicta Racing, Câmara registrou 1min31s326 e garantiu a primeira posição no grid da prova principal, marcada para domingo. O brasileiro terminou apenas 57 milésimos à frente do companheiro Joshua Dürksen, completando uma dobradinha da equipe na primeira fila. Alex Dunne ficou com a terceira colocação.

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A classificação foi marcada por um intenso jogo de estratégias. Como o vácuo exerce enorme influência nas longas retas de Monza, os pilotos permaneceram nos boxes durante os primeiros minutos, evitando abrir a fila e servir de referência aos adversários.

Quando entrou na pista, Câmara não desperdiçou a oportunidade. O pernambucano assumiu a liderança com uma boa volta e resistiu às últimas tentativas dos concorrentes. Mesmo com a evolução do asfalto e a movimentação frenética nos minutos finais, ninguém conseguiu superar sua marca.

Foi a quinta pole position de Câmara em sua temporada de estreia na Fórmula 2. O resultado reforça a rápida adaptação do piloto de 21 anos, campeão da Fórmula 3 em 2025 e integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

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Pole chega após teste decisivo na Haas

O desempenho em Monza ganha ainda mais peso por acontecer poucos dias depois de Câmara participar de dois dias de testes com a Haas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O brasileiro superou a referência estabelecida por Oliver Bearman, atual titular da equipe americana. Câmara também foi quatro décimos mais rápido que Leonardo Fornaroli e aproximadamente sete décimos superior a Ryo Hirakawa, outros pilotos avaliados na atividade.

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O resultado não garante automaticamente um contrato, mas fortalece o nome de Câmara por uma vaga na F-1. A Haas ainda não anunciou sua formação para 2027.

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