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F-1: Verstappen vence corrida Sprint em Singapura; Bortoleto abandona após batida

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Max Verstappen venceu neste sábado a corrida Sprint do GP de Singapura de Fórmula 1, marcada por nove abandonos e uma batida entre os pilotos da McLaren na última volta. A largada, inicialmente prevista para outro horário, atrasou 30 minutos por causa da chuva. O holandês da Red Bull recuperou a liderança após o acidente de George Russell e controlou a vantagem até a bandeirada. Lewis Hamilton terminou em segundo, seguido por Charles Leclerc.

Gabriel Bortoleto foi um dos nove pilotos que abandonaram a corrida. O brasileiro largou em 14º, perdeu posições nas primeiras voltas e chegou a cair para 17º. Com os problemas dos adversários, subiu para 13º, mas se envolveu em uma colisão com Alexander Albon, da Williams, e não conseguiu continuar na prova. O incidente será investigado pela direção de prova após a corrida.

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A prova começou com Russell superando Verstappen e assumindo a liderança. Hamilton também largou bem, ganhou posições e passou a ocupar o terceiro lugar. Na segunda volta, porém, o britânico da Mercedes perdeu o controle do carro na reta dos boxes, rodou e bateu no muro. O acidente provocou a entrada do safety car e permitiu que Verstappen recuperasse a ponta.

Os problemas continuaram nas voltas seguintes. Lance Stroll e Sergio Pérez tiveram um contato, enquanto Isack Hadjar e Franco Colapinto também deixaram a disputa por problemas com seus carros. Arvid Lindblad chegou a rodar durante o período de safety car, mas conseguiu voltar e permaneceu na prova.

A definição veio na última volta. Norris tentou ultrapassar Piastri, tocou o companheiro de equipe e provocou a batida do australiano contra o muro. O britânico também rodou, mas conseguiu voltar à pista. Piastri abandonou, e Antonelli ganhou duas posições para terminar em quarto, atrás de Verstappen, Hamilton e Leclerc.

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Com a vitória, Verstappen chegou a 14 triunfos em corridas Sprint, ampliando seu recorde na categoria. O holandês somou oito pontos e ultrapassou Norris na classificação do campeonato, assumindo a quinta colocação. Antonelli, que terminou em quarto, ampliou para 89 pontos sua vantagem sobre Russell na liderança do Mundial.

A classificação para o GP de Singapura estava prevista para as 10h deste sábado, no horário de Brasília, mas teve o horário alterado por causa do atraso da corrida Sprint. Até o momento, a nova programação não foi definida.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO PARA A CORRIDA SPRINT DE SINGAPURA

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1) Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min46s345

2) Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min45s457

3) Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min49s723

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4) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min48s341

5) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min48s424

6) Oliver Bearman (ING/Haas), 1min49s093

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7) Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s793

8) Lando Norris (ING/McLaren), 2min00s229

9) Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min48s771

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10) Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min50s752

11) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min51s517

12) Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min50s887

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13) Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min51s565

Abandonaram:

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

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Alexander Albon (TAI/Williams)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

George Russell (ING/Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
corrida Sprint FÓRMULA 1 GP de Singapura
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