F-1: Verstappen vence corrida Sprint em Singapura; Bortoleto abandona após batida
Max Verstappen venceu neste sábado a corrida Sprint do GP de Singapura de Fórmula 1, marcada por nove abandonos e uma batida entre os pilotos da McLaren na última volta. A largada, inicialmente prevista para outro horário, atrasou 30 minutos por causa da chuva. O holandês da Red Bull recuperou a liderança após o acidente de George Russell e controlou a vantagem até a bandeirada. Lewis Hamilton terminou em segundo, seguido por Charles Leclerc.
Gabriel Bortoleto foi um dos nove pilotos que abandonaram a corrida. O brasileiro largou em 14º, perdeu posições nas primeiras voltas e chegou a cair para 17º. Com os problemas dos adversários, subiu para 13º, mas se envolveu em uma colisão com Alexander Albon, da Williams, e não conseguiu continuar na prova. O incidente será investigado pela direção de prova após a corrida.
A prova começou com Russell superando Verstappen e assumindo a liderança. Hamilton também largou bem, ganhou posições e passou a ocupar o terceiro lugar. Na segunda volta, porém, o britânico da Mercedes perdeu o controle do carro na reta dos boxes, rodou e bateu no muro. O acidente provocou a entrada do safety car e permitiu que Verstappen recuperasse a ponta.
Os problemas continuaram nas voltas seguintes. Lance Stroll e Sergio Pérez tiveram um contato, enquanto Isack Hadjar e Franco Colapinto também deixaram a disputa por problemas com seus carros. Arvid Lindblad chegou a rodar durante o período de safety car, mas conseguiu voltar e permaneceu na prova.
A definição veio na última volta. Norris tentou ultrapassar Piastri, tocou o companheiro de equipe e provocou a batida do australiano contra o muro. O britânico também rodou, mas conseguiu voltar à pista. Piastri abandonou, e Antonelli ganhou duas posições para terminar em quarto, atrás de Verstappen, Hamilton e Leclerc.
Com a vitória, Verstappen chegou a 14 triunfos em corridas Sprint, ampliando seu recorde na categoria. O holandês somou oito pontos e ultrapassou Norris na classificação do campeonato, assumindo a quinta colocação. Antonelli, que terminou em quarto, ampliou para 89 pontos sua vantagem sobre Russell na liderança do Mundial.
A classificação para o GP de Singapura estava prevista para as 10h deste sábado, no horário de Brasília, mas teve o horário alterado por causa do atraso da corrida Sprint. Até o momento, a nova programação não foi definida.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO PARA A CORRIDA SPRINT DE SINGAPURA
1) Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min46s345
2) Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min45s457
3) Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min49s723
4) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min48s341
5) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min48s424
6) Oliver Bearman (ING/Haas), 1min49s093
7) Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s793
8) Lando Norris (ING/McLaren), 2min00s229
9) Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min48s771
10) Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min50s752
11) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min51s517
12) Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min50s887
13) Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min51s565
Abandonaram:
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Alexander Albon (TAI/Williams)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
George Russell (ING/Mercedes)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)