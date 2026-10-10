F-1: veja o grid de largada para o GP de Singapura com Verstappen na pole e Bortoleto em 14º
Max Verstappen conquistou neste sábado a 50ª pole position da carreira na Fórmula 1 e vai largar na frente no GP de Singapura pela primeira vez. O piloto da Red Bull marcou 1min31s373 no Q3, apenas 0s054 à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Mais cedo, o holandês também venceu a corrida sprint, marcada por nove abandonos.
Gabriel Bortoleto terminou a classificação em 15º lugar e foi eliminado no Q2. O brasileiro da Audi conseguiu avançar da primeira fase no limite, mas teve dificuldades para encontrar uma volta competitiva na sequência e perdeu tempo ao escapar da pista. Depois de ser atingido por Alex Albon na corrida sprint, Bortoleto conseguiu participar da classificação e largará em 14º neste domingo, beneficiado pela punição de George Russell, que perdeu posições no grid por trocar componentes do motor.
A classificação começou às 10h30, com meia hora de atraso em relação ao horário previsto. A corrida sprint foi afetada pela chuva e atrasou a programação do fim de semana.
Lewis Hamilton terminou o Q1 na liderança, com 1min32s429, cerca de três décimos à frente do companheiro de Ferrari, Leclerc. A primeira fase teve problemas para Esteban Ocon, que parou na pista com uma falha nos freios, e Lance Stroll, que passou direto em uma curva. Isack Hadjar também enfrentou problemas no motor e no câmbio e não conseguiu continuar na disputa.
Bortoleto avançou ao Q2 com o 16º tempo. Na segunda fase, marcou 1min34s792 na primeira tentativa, enquanto Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, fez 1min33s165. Depois de escapar na curva 17, o brasileiro melhorou para 1min33s658, mas terminou em 15º e foi eliminado. Hülkenberg também não avançou e ficou em 11º.
No Q3, Verstappen garantiu a pole com 1min31s373. Leclerc terminou em segundo, com 1min31s427, seguido por Hamilton, que fez 1min31s496. Kimi Antonelli ficou em quarto, à frente de Lando Norris, George Russell e Oscar Piastri. Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindblad completaram os dez primeiros.
"As diferenças foram muito pequenas durante toda a classificação. Estou muito feliz, era o que eu queria. Não tenho tido dificuldades ao longo do fim de semana, a gente pode melhorar, mas estou muito feliz", afirmou Verstappen após conquistar a pole.
O GP de Singapura será disputado neste domingo, às 9h (de Brasília), no circuito de Marina Bay.
CONFIRA O GRID PARA O GP DE SINGAPURA
1) Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:31.373
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1:31.427 (+0.054)
3) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:31.496 (+0.123)
4) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:31.562 (+0.189)
5) Lando Norris (McLaren), 1:31.712 (+0.339)
6) Oscar Piastri (McLaren), 1:31.860 (+0.487)
7) Pierre Gasly (Alpine), 1:32.225 (+0.852)
8) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:32.369 (+0.996)
9) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 1:32.781 (+1.408)
10) Nico Hulkenberg (Audi), 1:32.784 (+1.411)
11) Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:32.908 (+1.535)
12) Esteban Ocon (Haas F1 Team), 1:33.323 (+1.950)
13) Carlos Sainz (Williams), 1:33.526 (+2.153)
14) Gabriel Bortoleto (Audi), 1:33.658 (+2.285)
15) Franco Colapinto (Alpine), 1:33.787 (+2.414)
16)Fernando Alonso (Aston Martin), 1:34.223 (+2.850)
17) Alexander Albon (Williams), 1:34.289 (+2.916)
18) Lance Stroll (Aston Martin), 1:34.946 (+3.573)
19) Sergio Perez (Cadillac), 1:35.123 (+3.750)
20) Valtteri Bottas (Cadillac), 1:35.984 (+4.611)
21) Isack Hadjar (Red Bull Racing), s/tempo
22) George Russell (Mercedes), 1:31.747 (+0.374)*
*punido por trocar motor