Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

F-1: veja o grid de largada para o GP de Singapura com Verstappen na pole e Bortoleto em 14º

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Max Verstappen conquistou neste sábado a 50ª pole position da carreira na Fórmula 1 e vai largar na frente no GP de Singapura pela primeira vez. O piloto da Red Bull marcou 1min31s373 no Q3, apenas 0s054 à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. Mais cedo, o holandês também venceu a corrida sprint, marcada por nove abandonos.

Gabriel Bortoleto terminou a classificação em 15º lugar e foi eliminado no Q2. O brasileiro da Audi conseguiu avançar da primeira fase no limite, mas teve dificuldades para encontrar uma volta competitiva na sequência e perdeu tempo ao escapar da pista. Depois de ser atingido por Alex Albon na corrida sprint, Bortoleto conseguiu participar da classificação e largará em 14º neste domingo, beneficiado pela punição de George Russell, que perdeu posições no grid por trocar componentes do motor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A classificação começou às 10h30, com meia hora de atraso em relação ao horário previsto. A corrida sprint foi afetada pela chuva e atrasou a programação do fim de semana.

Lewis Hamilton terminou o Q1 na liderança, com 1min32s429, cerca de três décimos à frente do companheiro de Ferrari, Leclerc. A primeira fase teve problemas para Esteban Ocon, que parou na pista com uma falha nos freios, e Lance Stroll, que passou direto em uma curva. Isack Hadjar também enfrentou problemas no motor e no câmbio e não conseguiu continuar na disputa.

Bortoleto avançou ao Q2 com o 16º tempo. Na segunda fase, marcou 1min34s792 na primeira tentativa, enquanto Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, fez 1min33s165. Depois de escapar na curva 17, o brasileiro melhorou para 1min33s658, mas terminou em 15º e foi eliminado. Hülkenberg também não avançou e ficou em 11º.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Q3, Verstappen garantiu a pole com 1min31s373. Leclerc terminou em segundo, com 1min31s427, seguido por Hamilton, que fez 1min31s496. Kimi Antonelli ficou em quarto, à frente de Lando Norris, George Russell e Oscar Piastri. Pierre Gasly, Liam Lawson e Arvid Lindblad completaram os dez primeiros.

"As diferenças foram muito pequenas durante toda a classificação. Estou muito feliz, era o que eu queria. Não tenho tido dificuldades ao longo do fim de semana, a gente pode melhorar, mas estou muito feliz", afirmou Verstappen após conquistar a pole.

O GP de Singapura será disputado neste domingo, às 9h (de Brasília), no circuito de Marina Bay.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONFIRA O GRID PARA O GP DE SINGAPURA

1) Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:31.373

2) Charles Leclerc (Ferrari), 1:31.427 (+0.054)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:31.496 (+0.123)

4) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:31.562 (+0.189)

5) Lando Norris (McLaren), 1:31.712 (+0.339)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6) Oscar Piastri (McLaren), 1:31.860 (+0.487)

7) Pierre Gasly (Alpine), 1:32.225 (+0.852)

8) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:32.369 (+0.996)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 1:32.781 (+1.408)

10) Nico Hulkenberg (Audi), 1:32.784 (+1.411)

11) Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:32.908 (+1.535)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12) Esteban Ocon (Haas F1 Team), 1:33.323 (+1.950)

13) Carlos Sainz (Williams), 1:33.526 (+2.153)

14) Gabriel Bortoleto (Audi), 1:33.658 (+2.285)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15) Franco Colapinto (Alpine), 1:33.787 (+2.414)

16)Fernando Alonso (Aston Martin), 1:34.223 (+2.850)

17) Alexander Albon (Williams), 1:34.289 (+2.916)

18) Lance Stroll (Aston Martin), 1:34.946 (+3.573)

19) Sergio Perez (Cadillac), 1:35.123 (+3.750)

20) Valtteri Bottas (Cadillac), 1:35.984 (+4.611)

21) Isack Hadjar (Red Bull Racing), s/tempo

22) George Russell (Mercedes), 1:31.747 (+0.374)*

*punido por trocar motor

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FÓRMULA 1 GP de Singapura GRID
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV