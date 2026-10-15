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ESPORTES

F-1 tem só 3 vagas em aberto para 2027 após anúncio de Rafa Câmara; veja como está o grid

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Nesta quinta-feira, 15, o grid da Fórmula 1 para 2027 ganhou uma cara nova, com a Haas anunciando a contratação de Rafa Câmara. Assim, com grande parte das equipes com seus pilotos definidos, restam apenas mais três vagas na principal categoria do automobilismo para a próxima temporada.

A escuderia que ainda não definiu sua dupla de pilotos é a Racing Bulls. Atualmente, Liam Lawson e Arvid Lindblad guiam os carros do time e fazem um bom 2026. Enquanto o primeiro soma 75 pontos no Mundial, o segundo tem 38, deixando a equipe na 5ª colocação no Mundial de Construtores. Assim, devido ao bom desempenho, eles devem ser mantidos no posto para o ano que vem.

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A outra vaga é justamente na Haas, que, após anunciar Rafa Câmara, ainda não definiu seu outro piloto para a próxima temporada. Porém, Oliver Bearman é o favorito para a outra vaga. O inglês já vem guiando o carro norte-americano e tem agradado pela segunda temporada seguida, devendo ter seu vínculo mantido.

ATÉ O MOMENTO, O GRID DA FÓRMULA 1 PARA 2027 TEM A SEGUINTE SITUAÇÃO:

Haas: Rafa Câmara

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McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

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Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg

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Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Em 2027, Câmara vai substituir o francês Esteban Ocon. Atualmente o brasileiro disputa a F2, pela equipe Invicta Racing e lidera a competição com 207 pontos, restando duas etapas (quatro corridas) para a conclusão da temporada.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FÓRMULA 1 GRID Haas Rafael Câmara
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