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F-1: GP de São Paulo de 2026 quebra novo recorde de público em Interlagos

Escrito por Gustavo Faldon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 entrou para a história ao bater novamente o recorde de público do evento.

Ao todo, 316.096 pessoas compareceram ao autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na sexta, sábado e domingo - dias do treinos livres, classificatório e corrida do evento. O recorde anterior era do GP do ano passado, com 303.627 pessoas nos três dias de evento.

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O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, havia estimado um impacto econômico de R$ 2,3 bilhões na cidade com a realização do GP, além de mais de 25 mil empregos gerados.

Para a corrida deste ano, a organização teve como uma das principais novidades uma arquibancada fixa no S do Senna, já que nos outros anos o local era montado para a F1 e logo na sequência desmontado.

Nesta semana, a prefeitura e a Fórmula 1 anunciaram a extensão do contrato da categoria com o GP de São Paulo até 2035 -o vínculo anterior ia até 2030.

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